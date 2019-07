O Šefčovičovi sa uvažuje ako o podpredsedovi Európskej komisie

Päťročné predsedníctvo Európskeho parlamentu by si mohli podľa najnovších odhadov rozdeliť na polovicu socialisti (PES) a ľudovci (EPP).

Brusel 2. júla (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk chce na rokovaní Európskej rady v utorok popoludní podľa zdrojov agentúry DPA požiadať európskych lídrov, aby podporili nomináciu nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovej na pozíciu predsedníčky Európskej komisie (EK). Podľa iných zdrojov sa o Slovákovi Marošovi Šefčovičovi uvažuje ako o staronovom podpredsedovi EK.



Horúcimi kandidátmi na ďalšie dva podpredsednícke posty sú aj holandský socialista Frans Timmermans a dánska liberálka Margrethe Vestagerová.



Plenárne zasadnutie Európskej rady sa malo začať pôvodne o 11.00 h, avšak oneskorilo sa o viac než päť hodín.



Nomináciu von der Leyenovej údajne podporili aj Francúzsko a Španielsko. Viacerí socialistickí predstavitelia, napríklad aj z Nemecka, sa však k tejto nominácii postavili s výhradami.



Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács medzitým oznámil, že von der Leyenovú podporia aj krajiny Vyšehradskej štvorky (V4).



"Zjednotená Vyšehradská štvorka znova ukázala rastúcu silu a vplyv nad smerovaním EÚ. Po porážke Webera zvrhli premiéri V4 aj Timmermansa," napísal Kovács na Twitteri.



Päťročné predsedníctvo Európskeho parlamentu by si mohli podľa najnovších odhadov rozdeliť na polovicu socialisti (PES) a ľudovci (EPP). V tejto súvislosti sa skloňujú mená šéfa európskych socialistov Sergeja Staniševa z Bulharska a špicenkandidáta EPP Manfreda Webera.



Funkcia predsedu Európskej rady by mohla pripadnúť belgickému liberálovi Charlesovi Michelovi, post šéfa európskej diplomacie ministrovi zahraničných vecí v španielskej ľavicovej vláde Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzska Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky (ECB).



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec