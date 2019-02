Šefčovič: Prezidentské voľby sú o vízii pre SR, nie o prieskumoch

Šefčovič pripomenul, že jeho program hovorí o ďalšom rozvoji Slovenska, o silnom sociálnom rozmere s dôrazom na dôchodcov či mladé rodiny

Bratislava 26. februára (TASR) - Voľby prezidenta SR sú o vízii pre Slovensko, nie o prieskumoch a vzdávaní sa. Vyhlásil to prezidentský kandidát Maroš Šefčovič po tom, čo sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej a po tom, čo vyšiel prieskum, v ktorom Čaputová v prezidentskom súboji vedie, Šefčovič je druhý.



"Verím, že keď sa už časť kandidátov napokon dohodla, kto sa v prospech koho vzdá, konečne sa dostaneme k tomu, o čom sme mali hovoriť od samého začiatku - o nastoľovaní tém, ktoré Slovensko posunú dopredu, ktoré aj do budúcna zabezpečia pracovné miesta a lepšie platy, ktoré zlepšia postavenie našich seniorov, voči ktorým máme dlh, a ktoré podporia mladé rodiny," napísal Šefčovič.



Pripomenul, že jeho program hovorí o ďalšom rozvoji Slovenska, o silnom sociálnom rozmere s dôrazom na dôchodcov či mladé rodiny, "o spájaní rozdelenej spoločnosti a o tom, aby sme naďalej úspešne hrali prvé husle v Európskej únii".



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.