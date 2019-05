Šefčovič: Summitom musí EÚ komunikovať,že sa svojich pozícií nevzdá

V Sibiu sa bude rokovať o tom, čo sa začalo v Bratislave v septembri 2016, kde bol odštartovaný tzv. bratislavský proces.

Brusel 8. mája (TASR) - Neformálny štvrtkový summit Európskej únie v rumunskom Sibiu, ktorý má naznačiť budúce smerovanie EÚ, možno vnímať ako pokračovanie takzvaného bratislavského procesu, ktorý odštartoval podobný neformálny summit v Bratislave v septembri 2016. Uviedol to podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár pripomenul, že keď sa prvýkrát plánoval summit v srdci Sedmohradska, tak vtedy boli všetci politici presvedčení, že to bude prvý pobrexitový summit, čiže prvé rokovania lídrov bez Británie ako členskej krajiny EÚ.



"To sa nakoniec aj udeje, lebo britská premiérka Theresa Mayová do Sibiu nepríde," spresnil Šefčovič. Zároveň však dodal, že oproti očakávaniam, ktoré boli pred rokom spájané s brexitom, Únia stále nevie, ako tento proces dopadne.



Britská vláda v utorok potvrdila, že sa občania Spojeného kráľovstva zúčastnia na májových voľbách do Európskeho parlamentu.



Podľa Šefčoviča sa lídri ostatných 27 členských krajín dohodli, že nie je možné sa stále venovať iba téme brexitu, treba sa zamerať hlavne na budúcnosť, a preto sa v Sibiu bude rokovať o tom, čo sa začalo v Bratislave v septembri 2016, kde bol odštartovaný tzv. bratislavský proces, v rámci ktorého si Únia stanovila priority do budúcnosti.



"Také najsilnejšie posolstvá, ktoré tam zaznejú, budú tie, že ak si Európa chce udržať svoje vedúce postavenie vo svete v silnej globálnej konkurencii, tak musíme oveľa viac spolupracovať a viac sa zamerať na moderné trendy, ktoré budú diktovať v ekonomike. A musíme hľadať spôsob, ako lepšie komunikovať európsku myšlienku, to, prečo Európu potrebujeme," vysvetlil Šefčovič.



Upozornil, že podujatie v Sibiu má vyslať silné posolstvo voličom pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (23. - 26. 5.), lebo trendy v mnohých členských krajinách sú znepokojivé, keď naznačujú nárast popularity euroskeptických a extrémistických síl. "Preto si myslím, že tento summit bol dobre načasovaný, aby mohli lídri ukázať, prečo je EÚ pre európskych občanov dôležitá," dodal.



A tu bude podľa neho veľa záležať na tom, ako sa lídrom vo štvrtok v Rumunsku podarí odkomunikovať hlavné priority EÚ do budúcnosti.



Šefčovič zdôraznil, že v rámci utorňajších diskusií v kolégiu komisárov, pri príprave eurokomisie na summit v Sibiu, odprezentoval svoje nedávne skúsenosti z dvoch medzinárodných podujatí - zo stretnutí, ktoré mal počas "hodvábneho summitu" v Číne (rokovania o novej hodvábnej ceste spájajúce Áziu s Európou), a z minisummitu Európskej aliancie pre batérie a následnej návštevy v Paríži, kde v mene EK rokoval s ministrami hospodárstva Francúzska a Nemecka.



"Tá názorová zhoda z oboch ciest je v tom, že ak chce Európa aj v budúcnosti hrať prvé husle, tak musí na najvyššej kvalitatívnej úrovni zvládnuť megatrendy, ktoré rozhodnú o tom, ako toto storočie bude vyzerať. Či sa v ňom viac presadí Čína, Spojené štáty americké, alebo či si Európa udrží postavenie, ktoré má teraz," opísal situáciu. To bude podľa záležať najmä na tom, ako EÚ zvládne nové trendy ako umelá inteligencia a robotizácia, aká silná bude v biotechnológiách, ale aj tom, či v Európe budeme aj naďalej schopní vyrábať tie najkvalitnejšie autá.



Šefčovič zopakoval, že na zvládnutie týchto výziev budúcnosti bude nevyhnutná hlbšia európska spolupráca, na vyššej kvalitatívnej úrovni ako doteraz, že budú musieť medzi sebou viac hovoriť podnikatelia a vedci a politici, a to tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. A všetci spolu budú musieť hľadať finančné zdroje, ktoré zaistia konkurencieschopnosť EÚ voči gigantom, ako sú Čína alebo Spojené štáty.





spravodajca TASR Jaromír Novak