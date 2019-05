Šefčoviča teší podpora V4 pri kandidatúre na vrcholné posty v EÚ

Podpredseda Európskej komisie dodal, že už len samotný fakt, že ho V4 navrhla, aby bol posudzovaný na jednu z týchto pozícii, je pre neho veľkou cťou.

Brusel 28. mája (TASR) - Súčasného podpredsedu Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča veľmi teší podpora zo strany premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), s ktorými možnosť jeho kandidatúry na jednu z vrcholných pozícii v rámci Európskej únie prediskutoval slovenský premiér Peter Pellegrini. Šefčovič to povedal slovenským novinárom na palube vládneho špeciálu cestou na summit EÚ v Bruseli. Vyjadril sa tak v reakcii na informácie, podľa ktorých sa spomína ako kandidát V4 na post predsedu EK.



"Medzi tie top pozície samozrejme patrí predseda Európskej rady, predseda Komisie, vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku... a niektorí premiéri v tom balíku vidia aj prezidenta Európskej centrálnej banky. Niektorí do toho zahrňujú aj šéfa Euroskupiny, šéfa eurozóny," priblížil Šefčovič, ktorý podľa vlastných slov taktiež absolvoval rozhovory s lídrami V4.



Dodal, že už len samotný fakt, že ho V4 navrhla, aby bol posudzovaný na jednu z týchto pozícii, je pre neho veľkou cťou. "Uvidíme, ako sa táto diskusia začne a ktorá z tých pozícii bude nakoniec reálna," zhrnul. Vyzdvihol tiež, že každý z premiérov V4 reprezentuje inú frakciu, ktorá bude v Európskom parlamente, a jeho podpora je tak zaujímavá práve aj pre túto skutočnosť.



Šefčovič si podľa vlastných slov váži, že premiéri V4 oceňujú jeho osobnú skúsenosť, skutočnosť, že pracoval v rôznych portfóliách a že "nezabudol na stredoeurópsky a vyšehradský región", ako aj fakt, že si zo svojich postov mohol vybudovať osobné vzťahy s väčšinou šéfov štátov a vlád.



Poprední predstavitelia EÚ sa v utorok stretávajú na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. až 26. mája. Mali by však hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.



"Dnes sa bude hovoriť len o procedúre, ako pristúpiť k výberu šéfa Európskej komisie, či to bude muž alebo žena, z ktorej členskej krajiny, či sa bude rešpektovať celá procedúra, ktorá bola naštartovaná prostredníctvom toho procesu špicenkandidátov, a od toho sa odvinú ďalšie diskusie," povedal Šefčovič na margo agendy summitu. Dodal, že "dnes bude hlavnou úlohou predsedu Európskej rady Donalda Tuska vyhodnotiť atmosféru medzi šéfmi exekutív v jednotlivých členských krajinách a takisto i začať rokovania s Európskym parlamentom".



Šefčovič pritom nepredpokladá, že sa všetko z menovaného "definitívne rozlúskne", domnieva sa však, že "sa určite začnú veľmi intenzívne konzultácie", ktoré budú pokračovať až do budúceho summitu, naplánovaného na koniec júna. V prípade, že konzultácie dobre pokročia, na júnovom zasadnutí Európskej rady by podľa Šefčoviča mohol byť už známy "nielen šéf novej Komisie, ale aj kľúčové mená pre ďalšie posty, ktoré budú rozhodujúce v budúcej štruktúre Európskej únie".



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová)