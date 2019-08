Seniori sú na internete menej skúsení, podvodníci ich ľahšie oklamú

V prípade, ak dostane používateľ email od neznámeho alebo ho nájde v spamovej schránke, Mikuš odporúča poštu neotvárať a neodpovedať na ňu.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Seniori sú v kybernetickom svete menej skúsení ako mladí. Podvodníci vedia preto od nich jednoduchšie získať dôveryhodné dáta. „Nepozorní alebo dôverčiví používatelia, medzi ktorých seniori často patria, sa môžu nechať ľahko oklamať a údaje na podvrhnutých stránkach nechcene vydať do rúk podvodníkom,“ povedal pre TASR IT expert zo spoločnosti Aliter Technologies Filip Mikuš.



Starší ľudia sa často stávajú terčom útokov na internete. „V poslednej dobe sa vyskytuje veľa prípadov, keď na internete prostredníctvom reklám alebo rôznych emailov (phishing) podvodníci sľubujú, že niečo vyhrali a mali by sa dostaviť pre výhru,“ približuje Mikuš. Keď seniori prídu na dané miesto, väčšinou im chcú niečo predať alebo získať od nich peniaze podvodom.



V prípade, ak dostane používateľ email od neznámeho alebo ho nájde v spamovej schránke, Mikuš odporúča poštu neotvárať a neodpovedať na ňu. „Neklikajte na žiadne odkazy ani linky v takejto nevyžiadanej pošte, neotvárajte prílohy. Pošta môže obsahovať škodlivý vírus, ktorý môže poškodiť váš počítač,“ radí.



Ako podozrivú požiadavku možno klasifikovať aj žiadosť o prihlasovacie údaje do internetbankingu alebo informácie o platobných kartách. „V žiadnom prípade tieto informácie neposkytujte a informujte o tom vašu banku,“ varuje IT expert.



Predísť rizikám možno aj používaním silných hesiel. „Heslo by malo byť komplexné a malo by pozostávať z veľkých, malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Heslo by sa malo tiež pravidelne meniť aspoň raz ročne,“ objasňuje expert. K zvýšeniu bezpečnosti podľa neho pomáha aj dvojfaktorová autentifikácia, pri ktorej používateľ po zadaní prihlasovacích údajov musí zadať aj kód z SMS správy.



Prihlasovať sa do internetbankingu alebo iných služieb na verejných wifi sieťach predstavuje podľa Mikuša vždy riziko. Lepšou voľbou je zabezpečený počítač. „Operačný systém, antivírusový program a prehliadač je potrebné pravidelne aktualizovať, aby ste eliminovali riziko prieniku vírusom,“ dodáva.



Pred prihlásením do internetbankingu odporúča IT expert skontrolovať bezpečnosť webu. „V prehliadači bezpečná webová stránka začína v tvare HTTPS a nešifrovaná HTTP. Web adresu sa odporúča zadávať ručne, vďaka čomu znižujete riziko návštevy podvodných web stránok,“ dopĺňa.



K lepšej bezpečnosti na internete pomáha podľa odborníka aj používanie antivírusových programov.