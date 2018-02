Sergeja M. a spol. odsúdili za pokus o vraždu bosa Čongrádyho

Chronológia súdnej kauza prípravy vraždy a vraždy Petra Čongrádyho



19. júna 2015 - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu v trestnej veci obvineného Sergeja M. a spol. pre trestný čin prípravy vraždy a vraždy Petra Čongrádyho na Okresný súd Bratislava I. Obžaloba bola podaná dovedna na päť osôb.



2. októbra 2015 - Na Okresnom súde Bratislava I začalo pojednávanie v prípade prípravy vraždy a samotnej vraždy Petra Čongrádyho. Obžalovaní svoju vinu odmietli. S výnimkou Romana J. a Vladimíra Š. taktiež odmietli vypovedať. Na súd prišla aj Linda, vdova po zavraždenom mužovi. Na súde si uplatnila nárok na náhradu škody. "Môj syn tým veľmi trpí, musela som mu zmeniť základnú školu, nakoľko učiteľky ho brali ako mafiánskeho syna. Mne to príde úplne absurdné," uviedla okrem iného. Súd odročil pojednávanie.



16. decembra 2015 – Na Okresnom súde Bratislava I pokračovalo pojednávanie výpoveďou svedka Petra Koperu. Podľa jeho slov sa na vražde osobne zúčastnil a Čongrádyho ochrankára postrelil do nohy. S prokurátorom sa v minulosti dohodol na treste vo výške 14 rokov a deväť mesiacov. V procese s ďalšími obvinenými v tejto veci tak už vystupoval ako svedok. Na skutok sa podľa neho dôkladne pripravili. Zabezpečili si auto aj zbrane. Po spáchaní vraždy automobil zapálili. Svedok tvrdil, že ku skutku ho dotlačil podnikateľ Ivica Tolič, ktorý však zomrel v Bosne. Od Ivicu (Toliča) mal vedieť, že Peter H. mal ukradnúť vozidlo, ktoré bolo použité pri vražde. Súd odročil pojednávanie.



17. decembra 2015 – Na Okresnom súde Bratislava I vypovedal svedok, ktorý sedel v aute s Čongrádym, keď na nich útočníci začali strieľať. Postrelili ho do nohy. Ďalší svedok vypovedal, že Čongrády mal byť pred zavraždením sledovaný. "V roku 2004 som bol s Ivanom Beňom v byte, kde mal namontovanú videokameru. Povedal, že monitoruje pohyb Petra Čongrádyho pri pizzerii," uviedol. Spomenul aj ďalšiu kameru, ktorá sa podľa jeho slov mala nachádzať v aute a opäť monitorovať pizzeriu. "Povedal mi (Beňo, pozn. TASR), že dostal úlohu od Sergeja, aby zlikvidoval Čongrádyho. On mi konkrétne nepovedal, aký Sergej, ale predpokladal som, že to bol Sergej, ktorý sa pohyboval v okolí Ivicu (Toliča)," uviedol svedok. Súd odročil pojednávanie.



10. februára 2016 - Bez účasti verejnosti a médií pokračovalo na Okresnom súde Bratislava I pojednávanie výpoveďou kľúčového svedka Petra Blažíčka. Senát na záver vytýčil hneď dva termíny hlavného pojednávania. Dňa 8. marca sa malo pojednávať v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ďalší termín bol vytýčený na 13. apríla.



8. marca 2016 - Vypočutie jedného z kľúčových svedkov pred senátom Okresného súdu v Bratislave I v kauze vraždy Petra Čongrádyho sa vo väzenskej nemocnici v Trenčíne nekonalo. Zrušené bolo z dôvodu, že svedok, ktorý mal byť na tomto hlavnom pojednávaní vypočutý, zomrel.



13. - 14. apríla 2016 - Na hlavnom pojednávaní boli prečítané výpovede desiatich svedkov, ktorých čítanie navrhla v texte obžaloby prokuratúra. Pred trojčlenným senátom vypovedal za prísnych bezpečnostných opatrení niekoľko hodín ako svedok na 15 rokov odsúdený Ivan Beňo. "Najskôr bol plán, že sa pri pizzerii umiestni nálož, potom, že sa na vraždu Čongrádyho najme odstrelovač. Všetko sa to napokon zamietlo a Čongrádyho mali zabiť strelci na motorke. Potom sa to stále odkladalo. V 2004 prišiel za mnou Peter H., že to treba dokončiť," vypovedal mimo iného svedok. Pojednávanie odročili.



9. júna 2016 - Senát nepojednával a pojednávanie odročil. Okresnému súdu Bratislava I bolo doručené písomné ospravedlnenie neúčasti na hlavnom pojednávaní jedného z obhajcov obžalovaných zo zdravotných dôvodov.



11. a 12. októbra 2016 - Malo sa uskutočniť hlavné pojednávanie, prísediaci senátu sa však ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.



27. februára 2017 - Senát Okresného súdu Bratislava I odročil hlavné pojednávanie v kauze Čongrádyho. Vzhľadom na zmenu trestného senátu sa začalo hlavné pojednávanie od začiatku. Boli vypočutí všetci obžalovaní, ktorí využili svoje zákonné právo a odmietli vypovedať. Termín hlavného pojednávania bol stanovený na 3. apríla.



3. apríla 2017 - Pred senátom Okresného súdu Bratislava I pokračoval proces, súd v tejto veci predvolal štyroch svedkov.



4. apríla 2017 - Senát Okresného súdu Bratislava I odročil proces.



18. apríla 2017 - Senát Okresného súdu Bratislava I opäť odročil proces.



9. - 10. októbra 2017 - Pred senátom Okresného súdu Bratislava I vypovedali znalci z Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru SR.



18. decembra 2017 - Na Okresnom súde (OS) Bratislava I pokračoval proces tým, že prehrali obrazový záznam. OS Bratislava I rozhodol o ďalšom trvaní väzby obž. R. J. a D. Š. tak, že obžalovaných prepustil z väzby na slobodu, pričom väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Na posilnenie účinku dohľadu sú obžalovaní povinní podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami – zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby. Súd odročil hlavné pojednávanie.



22. januára 2018 - Na hlavnom pojednávaní odzneli záverečné reči obhajcov. Senát sa oboznamoval mimo iného s listinnými dôkazmi, keď proces trval približne sedem hodín.



25. januára 2018 – Na hlavnom pojednávaní na OS Bratislava I odzneli záverečné reči prokurátora a obhajcov. Obžalovaný Sergej M. sa vo svojej rozsiahlej záverečnej reči zameral na podľa neho porušenie jeho práv, a to napríklad už pri vznesení obvinenia či vzatí do väzby. "Nebol som poučený o svojich právach, neboli mi preložené do ruštiny ani základné rozhodnutia o väzbe," tvrdil na súde. Obvinenie vraj nebolo dostatočné, neupovedomili ho o výsluchoch svedkov a zákon v jeho neprospech bol podľa neho porušený aj pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu.



15. februára 2018 - Na Okresnom súde (OS) Bratislava I pokračovalo hlavné pojednávanie čítaním záverečných rečí ďalších obžalovaných.

Bratislava 21. februára (TASR) - Sergeja M. a ďalších dvoch obžalovaných senát Okresného súdu Bratislava I v stredu odsúdil za pokus o vraždu bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho alias Čongiho.Súd hlavného obžalovaného Sergeja M. odsúdil na výnimočný trest vo výške 23 rokov. Odpykať by si ho mal vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Petra H. v stredu trojčlenný senát odsúdil na súhrnný výnimočný trest 18 rokov odňatia slobody a napokon Dušana Š. na päťročný trest odňatia slobody. Tiež by mali sedieť za mrežami v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Čo sa týka Petra H., súd v stredu zrušil predchádzajúce rozsudky v iných kauzách.Ďalšie dve obžalované osoby v tejto kauze - Romana J. a Vladimíra Š. súd dnes oslobodil spod obžaloby. U prvého trestnosť zanikla a Vladimírovi Š. sa podľa súdu nepodarilo dokázať vinu.uviedol mimo iného v zdôvodnení verdiktu predseda senátu Okresného súdu Bratislava I. Súd po vyhodnotení všetkých dôkazov dospel k záveru, že odsúdená trojica je vinná zo spomínaného trestného činu.Rozsudok nie je právoplatný, keďže trojica odsúdených podala odvolanie. O ňom bude v budúcnosti rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Dvaja oslobodení sa, prirodzene, voči rozsudku neodvolali. Na strane druhej prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry voči niektorým obžalovaným podal odvolanie vo výške trestu.Proces pokračoval naposledy minulý týždeň čítaním záverečných rečí ďalších obžalovaných. Ako prvý vystúpil so svojou záverečnou rečou obžalovaný Peter H.Aj ostatní obžalovaní požiadali senát, aby ich spod obžaloby oslobodil, keďže o žiadnej príprave vraždy Čongiho nevedeli. Predseda senátu zamietol hlavnému obžalovanému Sergejovi M., aby sa vyjadroval k svojej takmer 15-hodinovej záverečnej reči, ktorú prednášal tri dni koncom januára.V prípade už dávnejšie odzneli záverečné reči prokurátora a obhajcov. Obžalovaný Sergej M. sa vo svojej rozsiahlej záverečnej reči koncom januára zameral na podľa neho porušenie jeho práv, a to napríklad už pri vznesení obvinenia či vzatí do väzby.tvrdil v januári na súde. Obvinenie vraj nebolo dostatočné, neupovedomili ho o výsluchoch svedkov a zákon v jeho neprospech bol podľa neho porušený aj pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu.Čongrádyho zavraždili v roku 2004 na Pečnianskej ulici v Bratislave za bieleho dňa. Jeho smrť mali neúspešne pripravovať už v roku 1999. Pred súdom stála spomínaná pätica mužov – Sergej M., Peter H., Roman J., Dušan Š. a Vladimír Š. V prípade dokázania viny im hrozil až výnimočný trest. Peter H. bol dlhšie na úteku a zadržali ho v Rumunsku. Je bratom zavraždeného kysuckého bossa Milana H.V tejto kauze nejde o prvý proces. Priami vykonávatelia vraždy sa v roku 2014 dohodli s prokurátorom a uzavreli dohodu o vine a treste. Ivan Beňo, ktorý strelcov koordinoval, dostal 15-ročný trest, strelec a svedok prebiehajúceho procesu Peter Kopera o tri mesiace menej a jeho komplic Vladimír Smetana 14 rokov.Čongrádyho zavraždili pred pizzeriou. Zasiahli ho do hlavy a rôznych častí tela 24 ranami, na následky ktorých na mieste činu zomrel. Bol považovaný za jedného zo štyroch nástupcov, vplyvných osôb skupiny sýkorovcov, po zavraždení jej zakladateľa Miroslava Sýkoru. Vyrastal v detskom domove a v skupine mal na starosti najmä jej ekonomickú časť. Začínal ako vekslák.