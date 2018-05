Sériový vrah Ondrej Rigo požiadal o podmienečné prepustenie na slobodu

Ondrej Rigo, ktorého odsúdili na doživotný trest odňatia slobody 7. decembra 1994. Foto: Vladimír Benko/TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Na doživotie odsúdený sériový vrah Ondrej Rigo požiadal po odpykaní si 25 rokov o podmienečné prepustenie. Informovala o tom televízia Joj. Podľa odborníčky, ktorú televízia oslovila, sú šance, že mu súd vyhovie, malé.vyjadrila sa pre televíziu Jana Kondákorová, hovorkyňa Krajského súdu v Trnave.Väznica v Leopoldove, kde si Rigo odpykáva trest, vypracuje v tejto súvislosti hodnotenie väzňa. Podľa Kataríny Novákovej z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže v ňom zhodnotí najmä správanie sa odsúdeného vo výkone väzby a vo výkone trestu a jeho aktivitu. Ústav tiež stanoví resocializačnú prognózu odsúdeného podľa hodnotenia rizika sociálneho zlyhania.Klinický psychológ a súdny znalec Dušan Kešický predpokladá, že Rigo bude psychologicky a psychiatricky vyšetrený a odborníci a súdni znalci sa vyjadria k tomu, že či v jeho konkrétnom prípade je možnosť zaradiť sa do bežného života. Podľa psychológa je dôležitý aj fakt, ktorý sa preskúmať nedá - ako by na Riga doľahli zmeny v spoločnosti, ktoré sa medzitým udiali.pokračoval Kešický.Rigo je vo väzení od roku 1993, kedy ho vzali do väzby. Odsúdený bol za vraždy ôsmich žien a jedného chlapca, ktoré spáchal mimoriadne brutálne. Ranami do hlavy ich umlátil na smrť. V hľadáčiku mal vždy prízemné byty, k osamelým obetiam sa vkradol cez okná v noci alebo skoro ráno. Útočil počas ich spánku a aby nezanechal odtlačky, na rukách nosil ponožky. Jeho najstaršia obeť mala 88 rokov.Napriek dôkazom a testom DNA sa k početným vraždám nikdy nepriznal. Do spáchania prvej bol už 11-krát súdne trestaný. Podľa televízie je otázne, či trnavský sudca jeho túžbe po slobode vyhovie.zhodnotila situáciu rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.