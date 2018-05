Šesť nemocníc získalo ocenenie za liečbu pacientov s mozgovou príhodou

Medzinárodná organizácia hodnotila viacero kritérií. Sledovala napríklad, koľko percent pacientov bolo liečených rekanalizáciou do 45 minút od príchodu do nemocnice.

Bratislava 18. mája (TASR) - Za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou získalo šesť slovenských nemocníc medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udeľuje ho Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (European Stroke Organization – ESO). Zoznam ocenených zverejnila na webe.



Diamantové ocenenie získali Fakultná nemocnica Nitra, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Nemocnica Vranov nad Topľou, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a nemocnica v Liptovskom Mikuláši.



Medzinárodná organizácia hodnotila viacero kritérií. Sledovala napríklad, koľko percent pacientov bolo liečených rekanalizáciou do 45 minút od príchodu do nemocnice, pričom na diamantovej úrovni ich musí byť minimálne polovica. Organizácia si tiež všímala, či pacienti s podozrením na cievnu mozgovú príhodu podstúpili CT alebo MR vyšetrenie alebo počítala, koľko z nich nemocnica liečila pomocou trombolýzy, priblížil hovorca nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



"Naším cieľom je oceňovať tímy a jednotlivcov, ktorí sú odhodlaní poskytovať špičkovú starostlivosť pri liečbe cievnych mozgových príhod a tiež budovať kultúru trvalého monitoringu kvality. Kontinuálne zaznamenávanie údajov do národných a medzinárodných registrov a predovšetkým analýza údajov totiž umožní nachádzať body na zlepšenie," uvádza iniciatíva Angels.



"Spätná väzba na takejto nezávislej úrovni dokazuje, že aj v malej Galante sa dá robiť skutočne dobrá medicína," uviedol primár neurologického oddelenia Oto Petrík. "Ocenenie je pre naše neurologické oddelenie veľkou výzvou...Hlavným víťazom je však pacient, ktorému je aj v malom meste poskytnutá zdravotná starostlivosť na európskej úrovni," doplnila primárka neurologického oddelenia vranovskej nemocnice Lenka Dudášová Lidíková.



Diamantovú cenu udelili i dvom nemocniciam v Českej republike, nemocnici v Poľsku, Ukrajine, Portugalsku a Egypte.