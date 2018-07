Sestry odmietajú ich nahrádzanie premenovanými asistentami

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by po novom mohli pri plnení personálnych normatívov sestry nahrádzať praktickými sestrami, teda premenovanými zdravotníckymi asistentmi.



Bratislava 2. júla (TASR) – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) nesúhlasí s návrhom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, aby mohli chýbajú sestry zastúpiť v nemocniciach či ambulanciách zdravotnícki asistenti. Tí sú po novom premenovaní na "praktické sestry".



Podľa Ivety Lazorovej, prezidentky SKSaPA by pripravovaná zmena znížila úroveň zdravotníctva a zhoršila situáciu v nemocniciach. „Neriešime nedostatok zdravotných sestier, ale premenovávame jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov a zároveň navyšujeme kompetencie v oblasti zdravotníckeho asistenta," povedala Lazorová. Upozorňuje, že obe povolania nemožno zamieňať.



Cela "rošáda" je podľa jej slov motivovaná tým, aby sa do systému dostala lacnejšia, menej vzdelaná pracovná sila, ktorá sa posúva na úroveň sestier. "Sestra sa nedá zameniť za zdravotníckeho asistenta alebo praktickú sestru. Každý máme v systéme svoje kompetencie a miesto. Potrebujeme, aby sa začal riešiť nedostatok sestier, ale nie tým, že cez lomítko ich ideme nahradiť praktickou sestrou," poznamenala Lazorová.



Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by po novom mohli pri plnení personálnych normatívov sestry nahrádzať praktickými sestrami, teda premenovanými zdravotníckymi asistentmi. "Nehovoríme teraz o špecialistkách, ani o sestrách s pokročilou praxou. Tento návrh sa týka aj ambulancií všeobecných lekárov, špecialistov zatiaľ nie, ale všeobecní lekári hlásia, že nemajú dostatok sestier na ambulanciách," doplnila Lazorová.



V súčasnosti je na Slovensku približne 30.000 zdravotných sestier, komora však predpokladá, že v priebehu piatich až desiatich rokov odídu zo zamestnania. „Nerobíme žiadne kroky, aby sme sestry zabezpečili. Riešením nie je dostať do systému zdravotníckeho asistenta na úrovni sestier," zhrnula. S tým súhlasí aj viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Patrik Moškurjak.