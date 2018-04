Settele: Rozhodnutie súdu v zmenkovej kauze je útok na nezávislé médiá

Televízia pred súdom tiež poukazuje na to, že zmenky sa objavili až po 16 rokoch a nemá ich v účtovníctve ani televízia ani firmy Mariána Kočnera.

Bratislava 27. apríla (TASR) – Rozhodnutie súdu v kauze zmeniek týkajúcich sa TV Markíza je ďalším útokom na nezávislé médiá v 20-ročnej histórii televízie, a takýto pretrvávajúci stav je dôvodom na vážne obavy. V písomnom stanovisku súkromnej televízie to v piatok vyhlásil jej generálny riaditeľ Matthias Settele.



Oznámil, že TV Markíza sa odvolá voči rozsudku sudkyne Okresného súdu Bratislava V. Zuzany Maruniakovej, ktorá vo štvrtok (26.4.) rozhodla o tom, že bývalý štatutár TV Markíza Pavol Rusko a ako ručiteľ aj televízia sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera.



TV Markíza je podľa jej šéfa týmto prvostupňovým rozhodnutím šokovaná. Udalosti, ako je tento rozsudok, potvrdzujú z pohľadu Setteleho „sentiment verejnosti, ktorá protestovala počas posledných niekoľkých týždňov“.



„Markíza pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov a nejedná sa o prvý útok na nezávislé médiá. Nejedná sa ani o prvý pokus pána Kočnera o porážku Markízy a jej poslania,“ vyhlásil generálny riaditeľ Markízy, ktorý pripomenul kauzu Gamatex z konca minulého tisícročia.



Skutočnosť, že takýto stav pretrváva na Slovensku, je dôvodom na vážne obavy, uviedol ďalej Settele. „A nielen pre Markízu a jej akcionárov. Je to obava pre každého, kto podniká na Slovensku, kto požaduje spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a právneho systému, ktorý funguje s predvídateľnými pravidlami,“ zhrnul.



Sudkyňa vyniesla verdikt v prvom z trojice súdnych sporov, v ktorých firma podnikateľa Kočnera požaduje preplatenie troch zmeniek v celkovej hodnote viac ako 42 miliónov eur týkajúcich sa TV Markíza. Podnikateľ Kočner podľa Maruniakovej pred súdom preukázal, že je riadnym majiteľom zmenky a má právo požadovať zmenkovú sumu. Argumenty televízie naopak označila na nedôvodné a nepreukázané, televízia podľa nej neuniesla dôkazné bremeno svojich tvrdení.



Zmenky z roku 2000, ktoré podľa tvrdenia Pavla Ruska mali definitívne vyriešiť spor s Gamatexom, považuje TV Markíza za podvodné. Podľa Setteleho to aj dokáže, ak dostane šancu. Sudkyňa vo štvrtok z dôvodu hospodárnosti odmietla dokazovanie, ktoré televízia pred súdom navrhovala.



„Viac ako rok sa Markíza snažila prezentovať odborné forenzné dôkazy medzinárodne uznávanými odborníkmi, ktoré by mohli preukázať, že zmenky nie sú autentické. Súd nám to neumožnil. Markíza tiež získala odbornú analýzu rukopisu, ktorá jasne ukazuje, že Rusko nepodpísal zmenky v roku 2000, ako tvrdili Rusko a Kočner. Súd odmietol vypočuť svedectvo tohto znalca,“ vytkol generálny riaditeľ.



Televízia pred súdom tiež poukazuje na to, že zmenky sa objavili až po 16 rokoch a nemá ich v účtovníctve ani televízia ani firmy Mariána Kočnera. Vo štvrtok tiež predložila dokument, z ktorého vyplýva, že Pavol Rusko pri predaji Gamatexu v roku 2000 vyhlásil, že medzi firmami už neexistujú žiadne záväzky.