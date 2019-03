SHMÚ budúci týždeň ukáže verejnosti svoje pracoviská

Návštevníci budú môcť spoznať regionálne pracoviská ústavu i vybrané meteorologické stanice či observatóriá v Hurbanove a na Lomnickom štíte.

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pozýva verejnosť na Deň otvorených dverí. Konať sa bude 22. a 23. marca. Organizuje ho pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody. Návštevníci budú môcť spoznať regionálne pracoviská ústavu i vybrané meteorologické stanice či observatóriá v Hurbanove a na Lomnickom štíte.



V piatok 22. marca od 9. do 16. h budú pre verejnosť otvorené regionálne pracoviská v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a tiež Aerologické a radiačné centrum Poprad - Gánovce.



Pracovisko na bratislavskej Kolibe bude otvorené v sobotu 23. marca, a to od 10. do 15. h. V rovnakom čase bude môcť verejnosť navštíviť meteorologické stanice v Dudinciach, Liesku, na Štrbskom plese, v Telgárte, Tisinci, Trebišove - Milhostove a observatóriá v Hurbanove a na Lomnickom štíte. Otvorené budú tiež letiská Lučenec - Boľkovce, Kamenica nad Cirochou, Nitra - Janíkovce a Prievidza.



"V týchto dňoch bude mať verejnosť možnosť pozrieť si pracoviská SHMÚ na celom Slovensku vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a vody," informujú meteorológovia na sociálnej sieti.