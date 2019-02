Západ SR bol v januári na zrážky bohatší, prekvapili teploty na horách

Absolútne najnižšia teplota za celý mesiac v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 23. januára v Oravskej Lesnej, kde bolo mínus 26 stupňov Celzia.

Bratislava 1. februára (TASR) – Prvý mesiac v roku 2019 bol teplotne normálny. Celkový úhrn zrážok bol výrazne vyšší v západnej polovici územia ako na východe krajiny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



V januári dosiahla priemerná mesačná teplota v polohách do 300 metrov nad morom väčšinou nula až mínus tri stupne Celzia a v dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov zväčša mínus štyri až mínus šesť stupňov Celzia. "Vďaka tomu skončil mesiac ako celok v nižších a stredných polohách teplotne zväčša normálny," tvrdia meteorológovia.



Iná situácia bola vo vysokých horských polohách, kde bola na dvoch vysokohorských staniciach SHMÚ odchýlka od normálu (1981 - 2010) mínus 2,8 a mínus 3,1 stupňa Celzia, čo znamená, že vysoko v horách skončil uplynulý mesiac ako teplotne podnormálny.



Najnižšia priemerná mesačná teplota v polohách do 1000 metrov nad morom bola v Liptovskej Tepličke. Mala hodnotu mínus 6,1 stupňa Celzia. "Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu sme zaznamenali na bratislavskom letisku a v Gabčíkove. V oboch prípadoch to bolo zhodne 0,3 stupňa Celzia," tvrdia meteorológovia.



Absolútne najnižšia teplota za celý mesiac v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 23. januára v Oravskej Lesnej, kde bolo mínus 26 stupňov Celzia. Absolútne maximum za celý mesiac pozorovali meteorológovia v Hurbanove 17. januára, keď tu bolo 11,6 stupňov Celzia.



Celkové úhrny zrážok boli na západe územia a v Žilinskom kraji vyššie ako v Banskobystrickom kraji a na východe. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj výrazne viacej. Oravská Lesná mala až 200 mm. Vďaka tomu bol január v západnej polovici územia takmer všade zrážkovo nadnormálny. "Odlišná situácia bola v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska. Zväčša tu spadlo len 20 až 50 mm, ojedinele aj menej. Naopak, výnimočne aj viac, ako napríklad v Medzilaborciach, ktoré hlásili 82 mm," uviedol SHMÚ. Úplne najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde namerali 373 mm. Naopak, najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, v oboch lokalitách len deväť mm.



Január bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky, a tiež aj na maximálnu výšku snehu. Najviac snehu napadlo predovšetkým v Žilinskom kraji, Oravská Lesná mala 16. januára až 132 centimetrov snehu.