ZIMA SA BLÍŽI: Meteorológovia varujú pred prízemným mrazom v celej SR

Výstraha prvého stupňa platí pre všetky kraje okrem Bratislavského. Teplejšie by malo byť aj v niektorých okresoch na juhovýchode Slovenska.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na najbližšie dve noci a rána výstrahu pred prízemným mrazom. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstraha platí od polnoci do stredy (26.9.) 7.00 h pre celé Slovensko. Do rána môže teplota vo výške päť cm nad povrchom klesnúť na -3 stupne Celzia, na strednom a severnom Slovensku až na -5, v niektorých lokalitách i na -7 stupňov pod nulou. "Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," pripomenuli meteorológovia. V tejto súvislosti vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom.



Mráz by mal byť aj v noci zo stredy na štvrtok (27.9.). Výstraha prvého stupňa platí pre všetky kraje okrem Bratislavského. Teplejšie by malo byť aj v niektorých okresoch na juhovýchode Slovenska.