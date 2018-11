Na celom území Slovenska sa v noci vyskytne hmla

Výskyt hmly sa očakáva od nedele 22.00 h do pondelka 09.00 h. Na zníženú viditeľnosť by si mali dávať pozor najmä vodiči.

Bratislava 4. novembra (TASR) - V noci z nedele na pondelok (5. 11.) sa môže vyskytnúť na celom území Slovenska hmla s dohľadnosťou 50 - 200 metrov. Trvať má do pondelkového rána. V tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa.



Výskyt hmly sa očakáva od nedele 22.00 h do pondelka 09.00 h. Na zníženú viditeľnosť by si mali dávať pozor najmä vodiči.



"Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom čase a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.