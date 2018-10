Na hrebeňoch Tatier bude počas noci silnejší vietor

SHMÚ Foto: SHMÚ

Bratislava 25. októbra (TASR) – Na hrebeňoch Tatier sa počas noci zo štvrtka na piatok (26.10.) očakáva silnejší vietor. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad môže na hrebeňoch Tatier vietor dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.informujú meteorológovia.Výstraha platí od polnoci do piatka do 6. hodiny.