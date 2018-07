HROZIA ĎALŠIE POVODNE: Na severe SR stúpajú hladiny vodných tokov

Hydrologické výstrahy prvého stupňa vydal SHMÚ už predpoludním aj pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, momentálne rozšíril výstrahu aj pre okres Čadca. Foto: SHMÚ

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil pre okresy Tvrdošín, Námestovo a Liptovský Mikuláš zvýšenú výstrahu pred povodňami z trvalého dažďa. Podľa aktualizácie o 19.17 h platí výstraha druhého stupňa od 21.00 h do štvrtkového (19.7.) poludnia.uviedol SHMÚ na svojom webe. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.Hydrologické výstrahy prvého stupňa vydal SHMÚ už predpoludním aj pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, momentálne rozšíril výstrahu aj pre okres Čadca, a to s platnosťou od 23.00 h do štvrtka 12.00 h.Na severe Slovenska platí do štvrtkového večera výstraha pred intenzívnym dažďom. V prípade okresov Tvrdošín, Námestovo a Poprad SHMÚ upozorňuje, že do štvrtka 20.00 h môže spadnúť 60 až 120 mm zrážok.