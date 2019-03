SHMÚ: Na severe Slovenska sa môže vyskytnúť silný vietor

V nižších polohách okresov Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad môže podľa meteorológov vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.

Bratislava 9. marca (TASR) – Na severe Slovenska sa môže v sobotu vyskytnúť silný vietor. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu pre viaceré okresy.



Meteorológovia upozorňujú na vietor na horách. Vo viacerých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja, ako aj v okrese Poprad môže v polohách nad pásmom lesa sila vetra miestami v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ. Vydal preto výstrahu 1. stupňa s platnosťou od 12.00 h do nedele (10. 3.) 03.00 h.



V nižších polohách okresov Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad môže podľa meteorológov vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. Pre uvedené okresy platí výstraha 1. stupňa s platnosťou od 11.00 do 18.00 h.