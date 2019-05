Na severnom Slovensku sa môže vyskytnúť silný dážď

Vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okrese Poprad, najmä na severných návetriach hôr, očakávajú meteorológovia výskyt intenzívneho dažďa.

Bratislava 23. mája (TASR) – Na severnom Slovensku pretrváva hrozba výskytu silného dažďa. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy pre viaceré okresy.



Vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okrese Poprad, najmä na severných návetriach hôr, očakávajú meteorológovia výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok od 60 do 100 milimetrov.



"Tento úhrn zrážok predstavuje aj vzhľadom na už spadnuté zrážky zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uvádza SHMÚ, ktorý pre uvedené lokality vyhlásil výstrahu druhého stupňa s platnosťou do piatka 6.00 h.



V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom zrážok 35 milimetrov. Výstraha prvého stupňa tu platí do piatka 9:30 h.