Bratislava 15. mája (TASR) - Na väčšine Slovenska v utorok po dlhom čase trvalo pršalo. Do 19. h spadlo za 12 hodín v západnej polovici územia zväčša šesť až 15 milimetrov (mm) zrážok. Vo východnej polovici územia boli úhrny výrazne nižšie, zväčša od dvoch do deviatich mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Zaujímavosťou utorka bolo podľa meteorológov aj to, že najvyššia denná teplota dosiahla zväčša 12 až 20 stupňov Celzia, čo je oproti poslednému víkendu ochladenie približne o 10 stupňov Celzia. "Dnešná maximálna teplota vzduchu bola na väčšine územia približne o tri až sedem stupňov nižšia, než by v danom dátume podľa normálu mala byť," uviedol SHMÚ.