Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť hmla

Bratislava 5. novembra (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku sa môže v noci a v utorok (6.11.) ráno tvoriť hmla. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webstránke.



V súvislosti s hmlou vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá má platiť do rána 09.00 h.



SHMÚ ojedinele očakáva tvorbu hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 m. Znížená dohľadnosť môže skomplikovať situáciu vodičom, mali by preto jazdiť opatrne.