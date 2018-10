PORIADNE ZAFÚKA: Meteorológovia vydali výstrahy pred silným vetrom

Meteorológovia upozorňujú na silný vietor. Foto: SHMÚ

Bratislava 29. októbra (TASR) – Na veľkej časti Slovenska treba od pondelňajšieho večera počítať so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred silným vetrom.Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. Podľa meteorológov by na danom území mohol vietor dosiahnuť rýchlosť 65 – 85 kilometrov za hodinu. Výstraha predbežne platí od pondelka večera do utorka (30.10.) do 18.00 h.SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom vo vyšších polohách nad pásmom lesa v regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.Rovnako platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to pre väčšinu regiónov Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.