POZOR, na západe hrozí poľadovica, na horách môže fúkať silný vietor

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa.

Bratislava 16. januára (TASR) - Na západnom Slovensku hrozí poľadovica. Na horách najmä na severe Slovenska môže fúkať silný vietor, tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa.



Výstrahy pred vetrom a snehovými jazykmi a závejmi na horách v severnejších častiach krajiny majú platiť aj najbližšie dva dni. Vo štvrtok môže vietor v Tatrách v polohách nad pásmom lesa ešte zosilnieť. Silná víchrica si má vyžiadať výstrahu druhého stupňa. Pre zvyšok Slovenska okrem západu má platiť prvý stupeň. Pôjde najmä o výstrahu pred snehovými jazykmi a závejmi.



Upozornenia súvisiace s počasím zverejnila na webe aj Slovenská správa ciest. "Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť do 100 m v lokalitách Banská Bystrica, Banská Belá, Hronská Breznica, Zvolen, Dobrá Niva, Vígľaš, Detva, Važec, Štrba, Svrčinovec, Východná, Pastierske, Dechtáre a Kremnička," uvádza SSC.



Horské priechody Donovaly, Kremnické Bane a Šturec sú podľa SSC pre husté sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10 m. "Na ceste I/66 HP Besník sa pre silný vietor tvoria na vozovke snehové jazyky. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzavretý pre vozidlá nad 10 m dĺžky," menuje SSC.



Informuje zároveň, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou sú úseky diaľnice D1 Horná Streda - Ilava a Dubná Skala - Turany a úseky rýchlostných ciest R1 Nitra - Tekovské Nemce, Žarnovica - Lehôtka pod Brehmi, Žiar nad Hronom - Banská Bystrica, R2 obchvat Bánovce nad Bebravou, Pstruša - Kriváň, Budča - Zvolen, obchvat Ožďany, Tornaľa a R3 obchvat Horná Štubňa. Povrch vozoviek je tam pokrytý 1-3-cm vrstvou čerstvého až kašovitého snehu.



"Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý až pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, miestami utlačeného snehu do 2 cm, miestami do 3-5 cm," dopĺňa SSC.