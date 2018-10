Tešíte sa? Prelom októbra a novembra má byť veľmi teplý

Meteorológovia ozrejmili, že abnormálne počasie spôsobí prúdenie veľmi teplého vzduchu z juhu.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Počas budúceho týždňa (29.10.-4.11.) bude na Slovensku neobvykle teplé počasie. "Teplota vzduchu bude o 4 až 8 stupňov Celzia vyššia, ako by normálne mala na prelome októbra a novembra byť," uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Meteorológovia ozrejmili, že abnormálne počasie spôsobí prúdenie veľmi teplého vzduchu z juhu. "V nižších polohách, do 800 m nad morom, bude v období od 29.10. do 4.11. v noci teplota klesať na 12 až 7, len ojedinele, najmä v dolinách na 6 až 0 stupňov. Naopak, výnimočne, najmä na juhohozápade, môže byť nočné minimum aj vyššie, na úrovni 15 až 13 stupňov," priblížili



Denná teplota bude podľa ich informácií v nižších polohách vystupovať zväčša na 14 až 20, v nížinách prechodne až do 23 stupňov. Pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti bude popoludní ojedinele výnimočne len okolo 10 stupňov.



"Zrážky sa budú vyskytovať najmä na začiatku týždňa, neskôr ich už bude málo a miestami bude aj veterno," dodali meteorológovia.