Prudko sa ochladilo, na Lomnickom štíte bolo v noci –24,7 stupňov

Bratislava 23. februára (TASR) - Výrazné a rýchle ochladenie prinieslo v noci na sobotu doteraz najnižšiu nameranú teplotu tejto zimy na meracej stanici Lomnický štít. Teplota pred polnocou poklesla na –24,7 stupňov Celzia. Už v piatok podvečer o 17.20 h bolo na Lomnickom štíte –22,7 stupňa C, čo predstavovalo za 24 hodín pokles teploty o 17 stupňov C. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Podľa meteorológov sa výrazne ochladilo na celom území Slovenska, spôsobil to rýchly prepad studeného, pôvodom arktického, vzduchu po prednej strane mohutnej tlakovej výše so stredom nad Baltským morom.



Výrazný pokles teploty zaznamenal SHMÚ aj v Košiciach aj v Bratislave, kde sa v priebehu 24 hodín (do piatka 17.20 h) ochladilo o 10 až 11 stupňov.



Pokiaľ ide o absolútne najnižšiu teplotu tejto zimy pre všetky lokality na Slovensku, prekonaná nebola. ”Nameraná bola 23. januára v Oravskej Lesnej a má hodnotu -26,0 stupňov C," pripomenul SHMÚ.