Meteorológovia: Rok 2018 bol výnimočný počtom teplých období

Bratislava 8. februára (TASR) - V roku 2018 padlo viacero rekordov, ktoré sa týkali relatívne teplých období. Na svojej stránke to uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Bezprecedentné bolo podľa meteorológov sumárne trvanie teplých období počítaných podľa maximálnej dennej teploty. Doterajší rekord 57 dní z roku 2000 bol prekonaný o 23 dní.



Obdobie od 8. do 25. apríla 2018 bolo zas absolútne najdlhším individuálnym teplým obdobím meraným podľa minimálnej dennej teploty vzduchu. Trvalo 18 dní. Rekord padol tiež v celoročnom počte teplých období meraných podľa maximálnej teploty vzduchu. Doterajší maximálny počet deväť bol prekonaný o jeden deň.



Za teplé meteorológovia považujú obdobie minimálne piatich po sebe idúcich dní so silne nadpriemernou hodnotou vzduchu. Odchýlka od dlhodobého priemeru môže byť počítaná z maximálnej, minimálnej alebo priemernej dennej teploty.