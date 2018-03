Silný vietor pokračuje, meteorológovia vydali viacero výstrah

Prejaví sa to najmä v Prešovskom a Košickom kraji. Vietor má začať slabnúť až vo večerných hodinách.

Bratislava 18. marca (TASR) - V nedeľu bude naďalej veľmi veterno, najmä na východe Slovenska. Na svojej facebookovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal viacero výstrah.



"Pri snežení, veľmi nízkej teplote vzduchu a silnom vetre sa budú tvoriť snehové jazyky a záveje a na pocit bude veľmi chladno," upozorňujú meteorológovia. Prejaví sa to najmä v Prešovskom a Košickom kraji, kde SHMÚ pred týmito javmi vydalo výstrahy. Vietor má začať slabnúť až vo večerných hodinách.



V okrese Košice a Trebišov platí až do 12.00 h výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerný a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," vysvetľuje SHMÚ.



V noci zo soboty (17.3.) na nedeľu SHMÚ zaznamenal veľmi vysokú priemernú rýchlosť vetra, ktorá sa na Slovensku v nižších polohách bežne nevyskytuje. "Napríklad na stanici na košickom letisku chýbalo málo a mali by sme v tejto lokalite, ktorá je v nadmorskej výške len 230 metrov, víchricu," informujú meteorológovia.



V Tatrách je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, hrozia spontánne zosuvy

V Nízkych a Vysokých Tatrách aktuálne prevláda zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Snehová pokrývka je tu nafúkaná do dosiek a vankúšov väčších rozmerov a nie je previazaná so starým snehom, čo môže znamenať uvoľnenie stredne veľkých, výnimočne veľkých spontánnych lavín už pri malom dodatočnom zaťažení. V ostatných slovenských pohoriach trvá mierna lavínová hrozba. Informoval Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



„Snehová pokrývka je v celom profile premrznutá, najmä však z rána. Vyššie je vplyvom ochladenia zmrznutá vo forme kôry nosnej kvality,“ priblížil Žiak. Lokálne sa pod novým snehom môžu nachádzať formy nestabilného snehu vo vrstve krúpkov. Nebezpečenstvo v horských oblastiach môžu podľa Žiaka predstavovať najmä svahy záveterných orientácií.



Ráno bolo na horách hmlisto, so snežením rôznej intenzity. Na hrebeňoch fúkal silný, prevažne severozápadný až severovýchodný vietor s prognózou narastania jeho sily. „Snehová pokrývka bude aj okolo poludnia premrznutá v celom výškovom profile vplyvom výrazného ochladenia,“ ozrejmil Žiak a dodal, že za posledných 24 hodín pripadlo do piatich centimetrov nového prachového snehu vo Vysokých Tatrách.