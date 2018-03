ZIMA NEKONČÍ: Slovensko potrápia hmly, poľadovica, dážď a sneh

V priebehu víkendu bude fúkať aj silný vietor na horách.

Bratislava 16. marec (TASR) – Slovensko potrápia od piatku hmly, poľadovica, dážď, vietor ale aj sneh. Poľadovica sa vyskytne na cestách severného, stredného a časti východného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Hmla sa môže vyskytnúť v Košickom a Prešovskom kraji.



Cez víkend by podľa meteorológov na časti Slovenska snežiť. SHMÚ upozorňuje, že v sobotu (17.3.) by sa mali v Košickom a Prešovskom kraji vytvárať snehové jazyky a záveje. V nedeľu (18.3.) platí výstraha prvého stupňa na celom Slovensku, okrem okresov na južnom Slovensku.



V priebehu víkendu bude fúkať aj silný vietor na horách. Výstraha je vydaná pre okresy Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. SHMÚ upozorňuje, že na hrebeňoch hôr sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 110 – 135 km/h. Vietor potrápi v priebehu víkendu takmer celé územie Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Výstraha druhého stupňa platí pre okresy Košice-okolie, Košice-mesto a Trebišov. "V týchto lokalitách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorého priemerná rýchlosť bude 60 km/h," uvádzajú meteorológovia.



Zároveň SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu pred možným výskytom povodne, ktorá sa týka rieky Bodrog v lokalite Michaloviec. Výstraha platí do soboty do 10.00 h.