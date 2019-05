SHMÚ ukončil rok 2018 so ziskom takmer 990.000 eur

Rozpočet z ministerstva životného prostredia na bežné výdavky predstavoval 11.539.753 eur. Príjem z vlastných zdrojov dosiahol 5.939.198 eur, najmä za predaj služieb a prenájom budov.

Bratislava 28. mája (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ukončil rok 2018 so ziskom 989.834 eur. Rozpočet z ministerstva životného prostredia na bežné výdavky predstavoval 11.539.753 eur. Príjem z vlastných zdrojov dosiahol 5.939.198 eur, najmä za predaj služieb a prenájom budov.



"Stav majetku ku koncu roka mal hodnotu vyše 36 miliónov eur. Vlani sme vykonali 79 obstarávaní, väčšinou to boli zákazky s nízkou hodnotou. Nadlimitné zákazky sa viažu prevažne na projekty, začali sme ich osem, z nich najväčší je v hodnote 15 miliónov eur. Naši zamestnanci absolvovali 714 zahraničných pracovných ciest," informoval na utorkovom verejnom odpočte činnosti za minulý rok v Bratislave riaditeľ úseku Podporné aktivity SHMÚ Vasil Penev.



Podľa generálneho riaditeľa SHMÚ Martina Benka priemerný stav zamestnancov bol 454, z toho 185 žien a 16 so zdravotným postihnutím. Vysokoškolsky vzdelaných je 60 percent. Prevládajú zamestnanci nad 51 rokov, ktorých je 140, nad 61 rokov je 54 a nad 70 sú štyria. "Je to závažný stav a bude potrebné ich nahradiť," konštatoval Benko, ktorý pripomenul i medzinárodné aktivity, vydanie 98 publikácií, v rámci komunikácie s verejnosťou 37 exkurzií a iné aktivity.



Meteorologická služba SHMÚ vykonávala na viac 1000 monitorovacích objektoch merania viac ako 30 fyzikálnych parametrov s frekvenciou dve sekundy až týždeň.



Klimatologická služba spracovala 1531 posudkov pre štátnu a verejnú správu, rôzne spoločnosti a jednotlivcov. Realizovala monitoring pôdneho sucha, zdigitalizovala určité obdobia historických údajov z meracích staníc Liptovský Hrádok a Košice.



Hydrologická služba SHMÚ na 2993 povrchových a podzemných monitorovacích staniciach, pozorovacích objektoch a monitorovacích miestach získala 295.417 podkladových údajov. Vydala 1320 expertných štúdií a 4505 výpisov.



Centrum predpovedí a výstrah vydalo meteorologické výstrahy prvého stupňa 294 dní, druhého stupňa 84 a tretieho osem dní. "Boli to výstrahy pre určité lokality a časti dňa, takže mohli byť v jeden deň na viacerých miestach," zdôvodnil pre TASR riaditeľ centra Jozef Csaplár.



Letecká meteorologická služba vykonáva merania a pozorovania na šiestich slovenských letiskách. Poskytovala tiež predpovednú a výstražnú službu pre podujatia v bezmotorovom lietaní.



Úsek kvality ovzdušia vykonáva analýzy a kontroly emisií. Na 38 monitorovacích staniciach má smogovú pohotovosť. Vydal 39 upozornení a štyri výstrahy.