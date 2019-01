PRIPRAVTE SA na nízke teploty, snehové jazyky, záveje a vietor

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od skorých ranných hodín pre Košický kraj.

Bratislava 25. januára (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred nízkymi teplotami, vetrom, snehovými jazykmi a závejmi. Meteorológovia na to upozorňujú na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od skorých ranných hodín pre Košický kraj. Taktiež tu platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Na tie upozorňujú meteorológovia aj v Nitrianskom a Prešovskom kraji. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Na nízke teploty si treba dávať pozor v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Tu platí výstraha prvého stupňa od piatku večera od 21.00 h. "Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 do mínus 17 stupňa Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," dodáva SHMÚ.



V okrese Liptovský Mikuláš pretrváva výstraha pred ľadovou povodňou



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Liptovský Mikuláš výstrahu prvého stupňa pred ľadovou povodňou. Meteorológovia na to upozorňujú na svojom webe.



"Vzhľadom na nízke teploty vzduchu sa na tokoch vytvorili ľadové úkazy, ľad pri brehu, ľadová triešť, zámrznutie toku, voda tečie po ľade, ktoré spôsobujú vzdúvanie vodných hladín. Je predpoklad, že výšky hladín prekročia úrovne, ktoré zodpovedajú prvým stupňom povodňovej aktivity," varujú.



Výstraha platí do nedele (27. 1.) poludnia.