V okrese Trnava zvýšili výstrahu pred povodňami na najvyšší stupeň

Hydrologické výstrahy SHMÚ, 6. júna 2018. Foto: SHMÚ

Bratislava 6. júna (TASR) - V okrese Trnava zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred prívalovými povodňami na najvyšší, 3. stupeň. Výstraha platí do 21.00 h.V ďalších okresoch juhozápadného Slovenska platí do 20.00 h hydrologická výstraha 2. stupňa.Do 20.00 h platí tiež pre oblasť juhozápadu zvýšená výstraha pred búrkami 2. stupňa, v ostatných častiach západného a prevažnej časti stredného Slovenska je do 20.00 h vyhlásená výstraha 1. stupňa.