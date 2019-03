V pondelok treba rátať s vetrom najmä na západe SR i na horách

Výstraha 1. stupňa pred vetrom platí od pondelka od 12.00 h pre Bratislavský a Trnavský kraj, od 17.00 h pre Nitriansky, Trenčiansky kraj a pre niektoré okresy Banskobystrického kraja.

Bratislava 4. marca (TASR) - V pondelok poobede a v noci treba najmä na západnom Slovensku a v horských oblastiach rátať so silnejším vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Na horách je veterno už od pondelkového rána.



Výstraha 1. stupňa pred vetrom platí od pondelka od 12.00 h pre Bratislavský a Trnavský kraj, od 17.00 h pre Nitriansky, Trenčiansky kraj a pre niektoré okresy Banskobystrického kraja. V okrese Poprad sa má silnejší vietor vyskytnúť od 20.00 h. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do utorka (5. 3.) do 6. hodiny, pre okres Poprad do utorka do 15.00 h.



Veterno má byť počas pondelka, ale aj v utorok v horských oblastiach v lokalite Vysokých a Nízkych Tatier a na Orave. Ide o niektoré okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa nad pásmom lesa miestami očakáva do stredy (6. 3.) rána výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 – 135 kilometrov za hodinu.