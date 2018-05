V pondelok (7.5.) zasiahnu stred Slovenska prízemné mrazy, informuje o tom SHMÚ. Foto: SHMÚ

Bratislava 5. mája (TASR) - Poľnohospodári a záhradkári by mali rátať s možnosťou prízemných mrazov, ktoré udrú v strednej časti Slovenska v pondelok (7.5) nadránom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého, najnižšieho stupňa.Výstraha platí pre niektoré okresy Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. V pondelok tu môže do 6.00 h ráno ojedinele poklesnúť teplota päť centimetrov nad povrchom zeme až na mínus tri stupne Celzia. Takýto prízemný mráz predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.