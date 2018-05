MAJTE SA NA POZORE: V týchto krajoch SR hrozia silné búrky

Možný je aj výrazný, no prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc či podchodov.

Bratislava 28. mája (TASR) - V Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji hrozia v pondelok popoludní búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vyhlásil výstrahu prvého stupňa, ktorá potrvá do 17.00 h.



Meteorológovia upozorňujú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky. Úhrny zrážok pri nich môžu dosiahnuť 10 až 25 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 60 až 80 kilometrov za hodinu.



V okrese Prievidza hrozí prívalová povodeň



V okrese Prievidza hrozí prívalová povodeň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal do 18.00 h výstrahu tretieho stupňa. V okrese hlásia meteorológovia momentálne búrku.



Prívalová povodeň podľa SHMÚ hrozí pre očakávané prívalové zrážky pri búrkach. "Predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov," upozorňuje ústav.



Prívalové povodne hrozia okrem okresu Prievidza aj okresom Púchov, Bánovce nad Bebravou, Žiar nad Hronom, Považská Bystrica, Bytča a Žilina. Pre Prievidzu a jej okolie platí momentálne výstraha 3. stupňa. V ďalších spomínaných okresoch je vyhlásený 1. stupeň výstrahy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia varujú v pondelok popoludní pred výskytom búrok aj s krúpami v Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.