SHMÚ v utorok varuje pred snežením, poľadovicou i silným vetrom

Meteorologické výstrahy na 15.1.2019. Foto: SHMÚ

Bratislava 14. januára (TASR) - V Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji upozorňujú meteorológovia na sneženie. Napadnúť tu môže od 30 až do 80 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. a 2. stupňa. Platí do stredy (16.1.).Výstraha prvého stupňa je pre Trenčiansky a Banskobystrický kraj, kde môže napadnúť od 30 do 50 cm nového snehu. V časti Žilinského a Prešovského kraja je vyhlásený 2. stupeň výstrahy. Očakáva sa, že tu napadne 50 až 80 cm nového snehu.SHMÚ varuje v utorok (15.1.) aj pred tvorbou poľadovice, a to najmä na západnom a strednom Slovensku. Taktiež aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to najmä na severe Slovenska. Meteorológovia upozorňujú v utorok aj na silný vietor na horách severného a stredného Slovenska. Na hrebeňoch Tatier môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu.