Pripravte sa na PORIADNE VETRISKO, v nárazoch dosiahne až 160 km/h

Bratislava 19. januára (TASR) - Na horách stredného a východného Slovenska očakávajú meteorológovia silný vietor, ktorý nad pásmom lesa či na hrebeni hôr môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť v nárazoch od 110 do 160 km/h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu 1. a 2. stupňa.Meteorológovia zároveň varujú pred tvorbou snehových jazykov a závejov v severných okresoch stredného a východného Slovenska. Zhoršená kvalita ovzdušia naďalej trvá v Jelšave a okolí. Výstraha pred závažnou smogovou situáciou potrvá až do odvolania.Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí sa vplyvom neustáleho sneženia, sprevádzaného silným vetrom, vytvorilo zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.Podľa Filipa Kyzeka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby tvorí nový sneh nestabilné snehové útvary - snehové dosky, vankúše a preveje.zdôraznil Kyzek.V piatok ráno bolo na horách zamračené, na hrebeňoch hmlisté počasie, miestami so slabým snežením. Teplota vzduchu sa vo vysokých polohách pohybovala v rozpätí od mínus 15 do mínus 8 stupňov Celzia, v stredných polohách od mínus 7 do mínus 4 stupne Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch prudký severozápadný vietor rýchlosťou 6 až 12 metrov za sekundu (m/s), v nárazoch 15 až 25 m/s.Za posledných 24 hodín pripadlo ďalších 5 až 15 cm nového snehu, vo Veľkej Fatre a v Nízkych Tatrách 10 až 25 cm. Celkovo za tri dni napadlo 20 - 45 cm snehu.dodal Kyzek.Horské priechody Šútovce, Čertovica a Vernár uzavreli pre nákladnú dopravu nad desať metrov z dôvodu hustého sneženia. Uzatvorená je aj cesta I/72 Čertovica - Kráľova Lehota, a to pre vozidlá nad 3,5 tony. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Nezjazdná pre všetku dopravu je aj cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie. Na cestách II/526 Rákošská Baňa - Sedlo Hrádok a II/531 v okrese Rimavská Sobota musia vodiči použiť snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony. Snehové reťaze pre všetku dopravu je nutné použiť aj na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá.Cestári upozorňujú na silné sneženie, vietor a tvorbu snehových jazykov a závejov v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Brezno. So silný nárazovým vetrom musia vodiči počítať v lokalitách Švábovská Stráň, Štrba a Pastierske, Medzilaborce, Námestovo, Trstená, Batizovce a Dolný Kubín. SSC upozorňuje aj na dohľadnosť do 100 metrov pre silné sneženie v okolí Švábovskej Stráne, Štrby a Pastierskeho.