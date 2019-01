PRIPRAVTE SA:Na takmer celom území SR hrozí poľadovica, vietor aj sneh

Na severe a severovýchode Slovenska si treba dávať pozor aj na vietor na horách.

Bratislava 15. januára (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snežením, vetrom na horách, snehovými jazykmi a závejmi či poľadovicou na takmer celom území Slovenska s výnimkou Košického kraja. V tejto súvislosti vydal viacero výstrah. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj od 12.00 h. Banskobystrický, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj trápi poľadovica od skorého rána. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.



Banskobystrický kraj sužujú aj sneženie i tvorba snehových jazykov a závejov. Pre vietor na horách tu meteorológovia vyhlásili výstrahu druhého stupňa. Tá by mala platiť až od 22.00 h. Snehové jazyky a záveje by mali potrápiť aj Trenčiansky kraj.



Pre Prešovský a Žilinský kraj vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa pred snežením, ktorá platí od skorého rána. "V okrese Liptovský Mikuláš sa miestami, najmä v polohách nad 900 metrov očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 50 až 70 centimetrov, ojedinele až 80 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava a pohyb osôb," dodáva SHMÚ.



Na severe a severovýchode Slovenska si treba dávať pozor aj na vietor na horách. Na hrebeňoch Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra s priemernou rýchlosťou viac ako 90 kilometrov za hodinu, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu.



Cesty na Slovensku sú zjazdné, niektoré horské priechody sú uzatvorené



Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Viaceré úseky sú vlhké alebo zasnežené. Niektoré horské priechody (HP) sú však uzavreté. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk a Stella centrum.



Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre dopravu nad 10 metrov dĺžky. Rovnako pre vozidlá nad 10 metrov je uzavretý HP Fačkov v úseku cesty medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom. HP Šútovce a Skýcov sú uzavreté pre vozidlá nad 3,5 tony. Uzavretý je aj HP Veľké Pole na ceste medzi Oslanmi a Cerovou.



Všetky ostatné horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky od jedného do troch centimetrov. Na HP Vrchslatina, Huty a Podspády je napadaný čerstvý až utlačený sneh hrúbky do päť centimetrov.



Vrstva čerstvého a kašovitého snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov je na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján - Liptovský Hrádok, Branisko - Široké - Fričovce - Chminianska Nová Ves, R3 Sedliacka Dubová – Široká a R4 obchvat Svidníka.



Utlačený a kašovitý sneh sa nachádza na cestách nižších tried v okolí Trstenej, Dolného Kubína, Spišskej Starej Vsi a Starej Ľubovne.



Zvýšená lavínová hrozba prevláda vo všetkých slovenských pohoriach



Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne prevláda vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí.



Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v utorok informoval, že najväčším problémom je nový previaty sneh. Ten sa ukladá na záveterné svahy najmä východných, juhovýchodných a južných expozícií a vytvára doskovitý sneh, vankúše a preveje. "Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj spontánne, stredne veľké lavíny, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy," uviedol s tým, že ľuďom bez znalosti lavínovej problematiky a výbavy neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne.



Na horách sa v utorok výrazne ochladilo. "Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 20 do mínus osem stupňov Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch až búrlivý severozápadný vietor s rýchlosťou desať až 18 metrov za sekundu," doplnil Kyzek. Za posledných 24 hodín pripadlo prevažne od desať do 20 centimetrov nového suchého snehu.