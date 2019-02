Meteorológovia varujú pred vetrom v nížinách i na horách

Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského a Nitrianskeho kraja.

Bratislava 2. februára (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vetrom v nížinách i na horách počas soboty. V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa platí do 12. hodiny v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. "Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť ojedinele okolo 45 kilometrov za hodinu," spresňujú meteorológovia s tým, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského a Nitrianskeho kraja. "Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 125 až 160 kilometrom za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra dosiahne okolo 90 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu až silnú víchricu," varuje SHMÚ. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Od obeda 12. hodiny by však vietor mal poľaviť. Preto od poludnia do 18. hodiny platí pre niektoré regióny výstraha prvého stupňa.



Zvýšená lavínová hrozba platí vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí



Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v sobotu vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Vplyvom dažďových zrážok v priebehu noci sa snehový profil do 2000 metrov nad morom premočil a oťažel. „Nad 2000 metrov silný vietor navieva sneh do dosiek a vankúšov na záveterné severné a severovýchodné strany štítov, hrebeňov a žľabov. Nebezpečné sú tak terény vo všetkých výškach, pričom v stredných polohách hrozia lavíny z mokrého snehu a vo vysokých doskové lavíny,“ upozornil Buliak.



Dodal, že uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. „Počas dňa očakávame hlavne v stredných polohách výskyt spontánnych lavín stredných až veľkých rozmerov,“ povedal.



V sobotu ráno prevládalo v horských oblastiach Slovenska zamračené teplé počasie. Teploty dosahovali od mínus štyri stupne Celzia v najvyšších polohách po plus štyri stupne na podhorí. Na hrebeňoch fúkala juhozápadná víchrica o sile 72 až 92, v nárazoch 126 kilometrov za hodinu.