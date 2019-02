Vodiči, POZOR: Na západnom Slovensku hrozí poľadovica

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre okresy Skalica, Myjava, Senica, Malacky a Bratislava.

Bratislava 8. februára (TASR) – Vodiči na západnom Slovensku by si mali dať v piatok v ranných hodinách pozor na tvorbu poľadovice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre okresy Skalica, Myjava, Senica, Malacky a Bratislava. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako napríklad pre dopravu, pohyb osôb a infraštruktúru," tvrdia meteorológovia s tým, že jej výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



SHMÚ varuje aj pred vetrom na horách, výstrahu prvého stupňa vydal na nedeľu 10. februára. Platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 – 135 kilometrov za hodinu.



Na cestách bude aj hmla

Vodiči by si mali dať pozor na hmlu, ktorá sa vyskytuje vo viacerých častiach Slovenska. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Kráľovský Chlmec, Trebišov, Sečovce a do 200 metrov v okolí Michaloviec, Petrovian, Vranova nad Topľou, Bratislavy, Triblaviny, Rusoviec a Jaroviec. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



SSC informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného až zľadovateného snehu do hrúbky troch centimetrov, v oblasti Záborského do päť centimetrov.



Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Herlianske sedlo, Vrchslatina a Podspády je na vozovke utlačený sneh do jedného centimetra, na horských priechodoch Zbojská a Huty je na vozovke miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra.