Bratislava 26. júla (TASR) - Výbuch sopky Raikoke zanechal svoje stopy aj nad Slovenskom. Sopečné aerosóly sa počas výbuchu 21. a 22. júna dostali až do stratosféry a už viac ako mesiac sa rozptyľujú po severnej pologuli. Počas viacerých dní ich zaznamenali aj pomocou lidaru umiestneného na stanici Poprad-Gánovce. Vo svojej analýze zverejnenej na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na to upozornil meteorológ Peter Hrabčák.



Sopečné aerosóly, prevažne drobné kvapôčky kyseliny sírovej, resp. jej roztoku s vodou, pochádzajúce z výbuchu sopky Raikoke v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce pomocou lidaru prvýkrát zaznamenali 27. júna, teda šesť dni po výbuchu. "Odvtedy sme ich pozorovali už približne počas 20 dní vrátane piatku 26. júla. Väčšinou sa nachádzali v hornej troposfére alebo v spodnej stratosfére vo výške okolo 10 až 15 kilometrov nad morom," spresnil Hrabčák.



Ako podotkol, zatiaľ najvyššie sopečné aerosóly pozorovali vo výške 15,5 kilometra nad morom. "Určite nie sme v rámci Európy jedinou stanicou s takýmito zisteniami. Dôkazom toho sú napríklad merania lidaru z francúzskej stanice Caillouel, kde 24. júla pozorovali sopečné aerosóly vo výške okolo 16 kilometrov," skonštatoval meteorológ. Merania pomocou lidaru sa vykonávajú aj z obežnej dráhy zeme a tiež bola prostredníctvom nich zistená prítomnosť aerosólov v spodnej stratosfére.



Raikoke, v preklade brána do pekla, je približne pol kilometra vysoký sopečný ostrov a je súčasťou reťaze Kurilského súostrovia. "Predposledný výbuch sopky s rovnakým názvom, ako je názov ostrova sa vyskytol už pred takmer sto rokmi, v roku 1924. Nedávny, posledný výbuch sa odohral pred niečo vyše mesiacom v dňoch 21. a 22. júna a hlavná fáza erupcie trvala približne 12 hodín," priblížil Hrabčák.



Sopečný popol a plyny sa počas erupcie dostali pravdepodobne až do výšky 17 kilometrov. V tom čase bola tropopauza nad danou oblasťou vo výške asi 11 kilometrov, a teda veľké množstvo popola a plynov sa podľa meteorológa dostalo až do stratosféry. "Zo sopečných plynov je veľmi dôležitý najmä oxid siričitý. Podľa odhadov ho sopka Raikoke vychrlila v množstve asi 1,35 milióna tony. Tento plyn sa postupne rozptyľoval po severnej pologuli a zároveň dochádzalo k jeho chemickej transformácii na kyselinu sírovú," vysvetlil meteorológ.