Meteorológovia VYSTRÍHAJÚ: V okolí Košíc a Trebišova môžu padať stromy

Slovensko čaká cez víkend natoľko výrazné ochladenie, že v niekoľkých dňoch budú s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenané rekordne nízke hodnoty teploty vzduchu.

Bratislava 17. marca (TASR) - Avizované ochladenie so sebou prinesie silný vietor, snehové jazyky, sneženie a poľadovicu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal viacero výstrah pre takmer celé územie Slovenska.



Meteorológovia upozorňujú najmä na silný vietor. Pre celé Slovensko s výnimkou juhozápadu preto vydali výstrahy. Pre okolie Košíc a okres Trebišov platí od soboty 17.00 h do nedele (18.3.) 10.00 h výstraha druhého stupňa. Vietor tam má dosiahnuť priemernú rýchlosť 65 až 85 kilometrov za sekundu. "Rýchlosť vetra v kombinácii so snežením predstavuje zvýšené riziko padania stromov," varujú meteorológovia.



Okrem toho sa budú v Košickom a Prešovskom kraji v sobotu tvoriť snehové jazyky a záveje, v nedeľu už výstraha pred nimi platí takmer pre celé územie Slovenska. Pre východ Slovenska vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred snežením, v okresoch Liptovský Mikuláš a Poprad hrozí aj poľadovica.



SHMÚ predpovedá, že jarný vpád mimoriadne studeného arktického vzduchu spôsobí prechodný návrat zimného počasia do strednej Európy. Slovensko čaká cez víkend natoľko výrazné ochladenie, že v niekoľkých dňoch budú s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenané rekordne nízke hodnoty teploty vzduchu. Situácia bude veľmi nepriaznivá predovšetkým na východe Slovenska, v noci na nedeľu a počas nedele.