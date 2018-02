V dolinách na Spiši a Orave klesla v noci teplota až pod mínus 15

Meteorológovia namerali v Hrabušiciach -17,1, v Osturni -16,2, v obci Mlynky -15,7, v Jakubanoch -15,2 a v Rabči -15,1 stupňa Celzia.

Bratislava 17. februára (TASR) – V noci na sobotu sa miestami zmenšila oblačnosť a v chladnom vzduchu sa tak začalo výraznejšie ochladzovať. V dolinách na Spiši a Orave klesla teplota ojedinele až pod -15 stupňov Celzia. Meteorológovia namerali v Hrabušiciach -17,1, v Osturni -16,2, v obci Mlynky -15,7, v Jakubanoch -15,2 a v Rabči -15,1 stupňa Celzia. Najteplejšie v rámci celého Slovenska bolo na Zemplíne, vo Východoslovenskej nížine, kde napríklad vo Veľkých Trakanoch ani nemrzlo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V rámci Slovenska boli podľa meteorológov na niektorých miestach výrazné rozdiely v teplote vzduchu na relatívne malé vzdialenosti. "Tie boli spôsobené nízkou oblačnosťou, hmlami a prítomnosťou snehovej pokrývky. V miestach bez oblačnosti a hmiel so snehovou pokrývkou sa ochladzovalo najviac," vysvetľuje SHMÚ. Čelovce boli napríklad nad úrovňou hmiel a nízkej oblačnosti a ochladilo sa tu na -11 stupňov Celzia, no v Dudinciach namerali mínus päť a východne v Bušinciach mínus štyri stupne Celzia.



"Na Orave síce mala stanica Rabča -15, no v Liesku bolo pod oblačnosťou teplejšie a teplota dosiahla mínus deväť stupňov Celzia. Trochu ďalej na juhovýchod v Oraviciach však oblačnosť opäť nebola a teplota tu klesla na -13 stupňov Celzia," spresňuje SHMÚ.



Zrejme najvýraznejšie rozdiely v teplote vzduchu zaznamenali meteorológovia v Hornádskej kotline. Na jej západe sa v Hrabušiciach ochladilo až na -17, no na východe v Spišských Vlachoch len na mínus sedem stupňov Celzia. V kotline totiž prevládala oblačnosť (hmly) a tak sa v jej väčšine podľa SHMÚ zrejme neochladilo tak výrazne ako v Hrabušiciach.



Výrazné rozdiely boli aj na západe územia, kde ostala zmenšená oblačnosť predovšetkým v Podunajskej pahorkatine. "Napríklad stanica Biely Kostol (pri Trnave) mala mínus deväť, no smerom na juh do Podunajskej nížiny v Kráľovej pri Senci bolo mínus päť a v Gabčíkove mínus tri stupne Celzia," uvádza SHMÚ. Teplejšie bolo aj smerom na sever na Považie, v Trenčíne namerali mínus šesť stupňov Celzia.