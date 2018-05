Signatári výzvy Kultúrny reparát naďalej trvajú na odvolaní Laššákovej

Za výzvu, ktorá reprezentuje asi 2260 ľudí pracujúcich v kultúre, prehovoril režisér Roman Polák s tým, že s premiérom sa snažili dvakrát stretnúť, čo sa nepodarilo.

Bratislava 3. mája (TASR) - Signatári výzvy Kultúrny reparát naďalej trvajú na dôvodoch, pre ktoré Ľubica Laššáková (Smer-SD) nemôže by ministerkou kultúry. Vo štvrtok odovzdali na Úrade vlády SR otvorený list, ktorým vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby ju odvolal z funkcie a nominoval nového, kompetentného a morálne nespochybniteľného kandidáta či kandidátku.



Za výzvu, ktorá reprezentuje asi 2260 ľudí pracujúcich v kultúre, prehovoril režisér Roman Polák s tým, že s premiérom sa snažili dvakrát stretnúť, čo sa nepodarilo. "Máme pocit, že pani Laššáková nie je správna ministerka kultúry, ktorá by mala odborné znalosti," podčiarkol Polák.



Základné body výzvy adresovanej predsedovi vlády prečítali herci Jana Oľhová a Alexander Bárta. "Hlavnou úlohou ministra je komunikovať s partnermi vo vnútri rezortu i navonok s cieľom nachádzať a presadzovať riešenia problémov, a to všetko v kontexte vízie, kam chce rezort, ktorý riadi, posunúť," uviedla Oľhová s tým, že túto úlohu môže minister plniť len s hlbokými vedomosťami.



"Nemusí vedieť všetko, na jednotlivé oblasti má odborníkov, nemôže byť však moderátorom dialógu medzi dotknutými stranami, ak sa v problematike neorientuje," konštatovala s tým, že zástupcovia výzvy sa s Laššákovou stretli, zopakovali jej osobne, prečo nemôže ministerstvo kultúry riadiť.



"Jej riadiaca prax v oblasti kultúry nestačila ani na post riaditeľky regionálnej kultúrnej inštitúcie. Nemá žiadnu nadregionálnu politickú skúsenosť ani v politickej strane, ani v žiadnej štátnej inštitúcii či orgánoch samospráv alebo parlamentu," uviedol Bárta s tým, že terajšia šéfka rezortu kultúry svojimi návrhmi dokazuje, že nerozumie štruktúre kultúrnych inštitúcií a kompetenciám krajov a miestnych samospráv. Signatári výzvy sú pripravení stretnúť sa s premiérom, ak je potrebné osobne predniesť dôvody na odvolanie Laššákovej.



"Pani ministerka kultúry sa so signatármi listu stretla a verejne k nim zaujala stanovisko. V súčasnosti sa plne sústredí na vytváranie podmienok pre všetkých umelcov a pracovníkov kultúry na celom Slovensku," uviedla v reakcii pre TASR riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva kultúry SR Janka Burdová.