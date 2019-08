SILNÉ BÚRKY S KRÚPAMI hrozia na celom území Slovenska

V okrese Liptovský Mikuláš upozorňujú meteorológovia aj na riziko povodní.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Silné búrky s krúpami majú v nočných hodinách najviac zasiahnuť sever Slovenska. V okrese Liptovský Mikuláš upozorňujú meteorológovia aj na riziko povodní. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.



Výstrahy druhého stupňa pred búrkami vydal SHMÚ pre severné okresy Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, ako aj okresy Liptovský Mikuláš a Brezno. Platia od 20.00 do 3.00 h.



Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h.