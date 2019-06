SIS: Pretrvávajú snahy o zneužitie legálnych spôsobov vstupu do SR

SIS však konštatuje, že počet nelegálnych migrantov, ktorí v roku 2018 pricestovali do EÚ, bol najnižší za posledných päť rokov.

Bratislava 30. júna (TASR) - Aj v roku 2018 na území SR pretrvávali snahy občanov z rizikových krajín o zneužitie legálnych spôsobov vstupu na územie SR. O individuálnych prípadoch takéhoto konania Slovenská informačná služba (SIS) informovala externých príjemcov zo zákona. Píše sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za minulý rok, ktorá bola v piatok (28. 6.) zverejnená na jej internetovej stránke.



Ako ďalej zverejnila SIS vo svojej správe v kategórii Bezpečnostná oblasť venovanej migrácii, v roku 2018 bol zaznamenaný pokračujúci rastúci trend sofistikovaných foriem migrácie osôb z rizikových krajín. Medzi tieto formy patria najmä účelové získanie pobytu s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia a účelové manželstvá. Vo väčšine týchto prípadov sledujú žiadatelia jediný cieľ, ktorým je získanie legálneho pobytu v schengenskom priestore.



"Na uvedenej činnosti participujú organizované skupiny osôb, respektíve agentúry, ktorých činnosť je zameraná na vybavovanie pobytov na území SR najmä pre občanov Iránu, Ukrajiny, Ruskej federácie a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Egypta, Sýrie a Turecka (Kurdi). Zainteresované osoby za túto činnosť inkasujú vysoké finančné provízie. Mimoriadna lukratívnosť sofistikovaných metód nelegálnej migrácie vytvára podhubie pre vznik organizovaných kriminálnych štruktúr pod krytím obchodných spoločností, ktorých hlavnou náplňou je zabezpečenie príchodu osôb z rizikových krajín," uvádza sa v správe zverejnenej na oficiálnej stránke SIS v sekcii Pre vás.



SIS však konštatuje, že počet nelegálnych migrantov, ktorí v roku 2018 pricestovali do EÚ, bol najnižší za posledných päť rokov. Bezpečnostné riziká vyplývajúce z príchodu nelegálnych migrantov na územie EÚ však naďalej pretrvávali.



V prvom polroku 2018 sa však prejavilo využívanie novej migračnej trasy v regióne západného Balkánu, aktivovanej koncom roka 2017, ktorá prechádza cez Albánsko, Čiernu Horu, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko do Rakúska. Práve tu SIS externých príjemcov zo zákona upozornila, že Bosna a Hercegovina, disponujúca vhodnými podmienkami pre šírenie radikálneho výkladu islamu, sa môže stať útočiskom aj pre radikalizované osoby. Rovnako tak aj pre veteránov zo zón konfliktov na Blízkom východe a zároveň priestorom, kde môže dôjsť k radikalizácii časti nelegálnych migrantov smerujúcich do štátov EÚ.