SIS rozpracovala aktivity osôb: Ich činnosť mohla súvisieť s Kuciakom

Bratislava 29. júna (TASR) - Ekonomická kriminalita, často spojená s korupciou – podvody s dotáciami, colné a daňové podvody, pašovanie a zmanipulované verejné obstarávania, patrí medzi hlavné zdroje príjmov organizovaného zločinu na Slovensku.



Uvádza sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti SIS za minulý rok, ktorá bola v piatok (28. 6.) zverejnená na oficiálnej internetovej stránke spravodajskej služby. Podľa tohto zdroja je ďalším významným zdrojom príjmov organizovaného zločinu drogová kriminalita. Slovensko nie je významnou cieľovou krajinou pašerákov drog, ale najmä tranzitným územím, respektíve dočasným úložiskom v rámci drogových trás smerujúcich do krajín západnej Európy.



"Prírodné drogy sú čoraz častejšie nahrádzané lacnými syntetickými, ktoré sú stále dostupnejšie a predstavujú rastúce riziko. V rámci boja proti organizovanému zločinu je zvýšená spravodajská pozornosť trvale venovaná trestnej činnosti na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. Na tejto hranici pôsobí viacero zločineckých skupín, ktoré spolupracujú s ukrajinskými zločineckými skupinami zo Zakarpatskej oblasti pri pašovaní tovarov, organizovaní nelegálnej migrácie, obchodovaní s falošnými dokladmi a bankovkami, a obchodovaní so zbraňami a drogami," uvádza sa na internetovej stránke SIS.



V súvislosti s násilnou trestnou činnosťou SIS získala poznatky o páchateľoch a objednávateľoch vrážd, o nátlaku fyzickým ublížením, páchateľoch lúpeží, vyhýbaní sa nástupu trestu odňatia slobody, o miestach úkrytu hľadaných osôb, vyhrážaní sa fyzickou likvidáciou a o iných nelegálnych aktivitách. SIS spravodajsky rozpracovala aktivity tých domácich a zahraničných osôb, ktorých trestná činnosť mohla súvisieť s organizáciou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. V rámci tohto úsilia došlo k intenzívnej výmene informácií s partnerskými spravodajskými službami. Získané poznatky služba odstúpila zákonným príjemcom.



Zároveň sa podľa odtajnenej správy slovenská tajná služba dlhodobo zameriava na viaceré balkánske, ruskojazyčné a ázijské organizované skupiny, ktorých aktivity v EÚ sú aj predmetom bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce spravodajských služieb európskych krajín a služba na nich participuje.



"V kontexte korupčných aktivít organizovaného zločinu boli získané informácie týkajúce sa podozrení, že predstavitelia niektorých zločineckých skupín udržiavali kontakty, respektíve spolupracovali s niektorými predstaviteľmi súdnej moci a polície," uvádza sa mimo iného na internetovej stránke SIS.