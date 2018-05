SIS v minulom roku sledovala situáciu ohľadne migrantov a utečencov

Vzrástol záujem o využívanie západnej stredomorskej migračnej trasy vedúcej z Afriky do Španielska.

Bratislava 19. mája (TASR) - V minulom roku Slovenská informačná služba (SIS) monitorovala vývoj situácie na hlavných migračných trasách smerujúcich do EÚ, kde pokračoval trend poklesu počtu nelegálnych migrantov a utečencov. Vyplýva to z odtajnenej verzie správy slovenskej spravodajskej služby za minulý rok, ktorá je zverejnená od piatka (18.5.) na jej webovej stránke.



"Najsilnejší tlak nelegálnych migrantov a utečencov bol v roku 2017 zaznamenaný na centrálnej stredomorskej migračnej trase vedúcej z Líbye do Talianska, ktorá je hlavnou trasou vstupu nelegálnych migrantov do EÚ. Spolupôsobením viacerých faktorov, najmä však intenzívnejšej a efektívnejšej intervencii líbyjskej pobrežnej stráže podporovanej EÚ v boji proti nelegálnej migrácii, došlo v druhej polovici roka 2017 k výraznému poklesu počtu prichádzajúcich migrantov a utečencov na uvedenej trase," uvádza sa ďalej v správe.



Vzrástol záujem o využívanie západnej stredomorskej migračnej trasy vedúcej z Afriky do Španielska. Východná pevninská migračná trasa smerujúca aj na územie SR z Ukrajiny bola v porovnaní s ostatnými uvedenými trasami naďalej zo strany nelegálnych migrantov využívaná len v minimálnej miere. SR bola v sledovanom období z pohľadu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ naďalej tranzitnou krajinou.



"V poslednom období je v rámci priestoru EÚ prítomný veľmi nebezpečný fenomén pohybu zahraničných bojovníkov smerujúcich z regiónov medzinárodného džihádu. SIS preto v tomto kontexte venuje spravodajskú pozornosť aj problematike nelegálnej migrácie, ktorá mala v nedávnej minulosti bezprostredný súvis s viacerými uskutočnenými teroristickými útokmi v Európe. V roku 2017 SIS spolupracovala s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v rámci získavania a poskytovania informácií súvisiacich s nárastom počtu prípadov, v ktorých boli použité sofistikované postupy pri legalizácii pobytov cudzích štátnych príslušníkov na území SR," píše sa v správe SIS v sekcii venovanej migrácii a utečencom.