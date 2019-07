Slovenská informačná služba varuje pred hybridnými hrozbami

SIS pri riešení hybridných hrozieb intenzívne spolupracovala s EÚ a NATO.

Bratislava 3. júla (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) varuje pred hybridnými hrozbami. Uvádza to vo svojej každoročnej správe, ktorej časť odtajňuje pre verejnosť. Rezort diplomacie pripomína, že na tieto hrozby upozornil už v roku 2017. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga.



Podľa správy SIS bolo euroatlantické spoločenstvo "cieľom primárne vplyvových a propagandistických aktivít, ktorých zámerom bolo oslabenie súdržnosti EÚ a NATO a ovplyvňovanie vnútornej politiky a nálad verejnosti členských štátov týchto organizácií". Tieto kampane boli podľa SIS realizované prostredníctvom takzvaných alternatívnych médií "a zameriavali sa na šírenie nepravdivých správ alebo dezinformácií s cieľom zdiskreditovať EÚ a NATO ako nedôveryhodné organizácie a členstvo v nich ako poškodzujúce záujmy národných štátov – ich členov". Správa spomína taktiež prehlbovanie rozdielov medzi socioekonomickými, etnickými a náboženskými skupinami, ako jeden z cieľov týchto kampaní.



SIS vo svojej správe dodáva, že Slovensko sa zatiaľ nestalo obeťou výraznejšieho útoku tohto typu, rovnako ako sa ani nestalo obeťou kybernetických útokov, priamej podpory extrémistov zo zahraničia, alebo masívnej snahy získať citlivé informácie.



"Napriek hodnoteniu SIS, že SR doteraz nebola predmetom intenzívnejšej, špecificky zameranej hybridnej kampane, neznamená to, že je stav uspokojivý. Vyhostenie ruského diplomata, či kybernetický útok na MZVaEZ minulý rok dávajú dôvod sa domnievať, že je priestor na zlepšovanie odolnosti štátu a spoločnosti voči týmto hrozbám," uviedol Tomaga.



Správa SIS nespomína, kto konkrétne mal byť v minulom roku páchateľom takýchto útokov. Vo svojej správe sa venuje aj Ruskej federácii a Číne.



Na Slovensku podľa SIS Rusko vyvíjalo aktivity zamerané aj na oslabenie síl otvorene skeptických až kritických voči Rusku. Rusko sa takisto pokúšalo vyvolať dojem pred domácim aj zahraničným publikom, že je Slovensko jeho blízkym spojencom, "ktorý ako člen NATO a EÚ rešpektuje a chápe ruské záujmy".



Podobné ovplyvňovanie verejnej mienky vo svoj prospech v členských štátoch EÚ prejavovala aj Čína. Číňania plánovali vytvorenie „globálne zameraných think-tankov, ktorých úlohou by bola prezentácia čínskeho pohľadu na aktuálne medzinárodné otázky, formovanie verejnej mienky a zber informácií".



SIS pri riešení hybridných hrozieb intenzívne spolupracovala s EÚ a NATO „ktorým odstupovala informácie, na základe ktorých bola vyhodnocovaná situácia v oblasti hybridných hrozieb na úrovni celej EÚ a formované opatrenia v oblasti boja proti týmto hrozbám". Rezort diplomacie reaguje, že na tieto hrozby upozornil už v roku 2017 v rámci Bezpečnostnej stratégie, a takisto v Koncepcii boja proti hybridným hrozbám v roku 2018.