SITUÁCIA NA CESTÁCH: Niektoré úseky sú neprejazdné

Bratislava 14. januára (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre sneženie uzatvorený pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Na Besníku, rovnako tak v Trstenej a okolí sa na cestách vytvárajú snehové jazyky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Podľa poslednej aktualizácie sú diaľničné a rýchlostné úseky i cesty nižších kategórií a horské priechody zjazdné. Diaľnice majú povrch väčšinou vlhký a mokrý. "Kašovitá vrstva snehu sa vytvára na úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité a na úsekoch rýchlostnej cesty R3 Trstená - Tvrdošín, Sedliacka Dubová - Široká, tiež na obchvate Hornej Štubne a obchvate Svidníka," informujú cestári.



Na cestách I., II. a III. triedy na severnom a východnom Slovensku sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do štyroch až piatich centimetrov. Na cestách III. triedy v okresoch Námestovo, Dolný Kubín v okolí Trstenej je na vozovke čerstvý, resp. utlačený sneh s hrúbkou päť až desať centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov je na cestách III. triedy v okrese Turčianske Teplice.



Cesty na horských priechodoch sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do jedného až troch centimetrov. Vrchslatina, Makov a Homôľka hlásia štvor- až päťcentimetrový kašovitý až utlačený sneh a na horskom priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh od piatich do desiatich centimetrov.



Mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu vyhlásila obec Belá v okrese Žilina

Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou kalamitou vyhlásila v pondelok ráno obec Belá v okrese Žilina. TASR o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.



V Žilinskom kraji je momentálne mimoriadna situácia v meste Čadca a v obciach Belá, Terchová a Lutiše v okrese Žilina a Klokočov a Olešná v okrese Čadca.



Územie Žilinského kraja zasiahlo prvý januárový týždeň intenzívne sneženie. Následkom zlých poveternostných podmienok a hustého sneženia kolabovala doprava, na cestách dochádzalo k nehodovým udalostiam, tvorili sa kolóny a viaceré samosprávy mali problémy s odpratávaním snehu či sprejazdnením ciest. Mimoriadnu situáciu v dôsledku snehovej kalamity vyhlásilo až 17 miest a obcí.



Po nočnom snežení je v Revúckom okrese v niektorých úsekoch čerstvý sneh

Po nočnom snežení zostal v niektorých úsekoch ciest Revúckeho okresu čerstvý sneh. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.



Najviac snehu, štyri až päť centimetrov, je podľa cestárov na severe okresu, kde sa vyskytuje na niektorých miestach cesty II/531 od sedla Dielik na hranici s okresom Rimavská Sobota po Muránsku Hutu na hranici s okresom Brezno.



Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter je podľa SSC miestami tiež na ceste II/526 v smere od Rákošskej Bane po Klenovec v Rimavskosobotskom okrese.