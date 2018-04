Situácia na riekach východného Slovenska sa po dažďoch upokojuje

Momentálne riešia vodohospodári zvýšený prítok z lesov, ktorý podľa Machavu po takých intenzívnych zrážkach trvá ešte niekoľko dní.

Košice 3. apríla (TASR) – Situácia na riekach východného Slovenska sa po víkendových intenzívnych zrážkach upokojuje. Na niektorých tokoch je ešte vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity.



"Tie máme stále na prečerpávacích staniciach. Je ich viacero, najmä v pôsobnosti našich správ v Michalovciach a Trebišove," informoval TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Spomenul tiež Hornád, Olšavu a Torysu. "Druhé stupne pretrvávajú na Bodrogu hlavne v Trebišove, takže to je Trnávka a prítoky, a ešte aj na Ondave," priblížil s tým, že situácia je už pokojná. Tretí a už aj druhý stupeň, ktorý bol vyhlásený cez víkend na Roňave v Michaľanoch, bol podľa jeho ďalších slov odvolaný.



Momentálne riešia vodohospodári zvýšený prítok z lesov, ktorý podľa Machavu po takých intenzívnych zrážkach trvá ešte niekoľko dní. "Výrazný prítok je do vodných nádrží Zemplínska šírava a Domaša. Je to približne o desaťkrát viac ako obvykle, takže odtiaľ sa vypúšťa viac vody," priblížil.



Na Domaši to bolo v utorok ráno 45 kubických metrov za sekundu, Šírava vypúšťala takmer 50 kubických metrov za sekundu. "Regulujeme to tak, aby na spodných úsekoch riek nedochádzalo k príliš vysokému vodnému stavu, aby potom aj tam, kde sa toky spájajú, nevznikali problémy," spresnil Machava.



V noci na utorok mali v teréne 94 pracovníkov a 20 kusov techniky. "Situáciu monitorujeme. Keď budú stupne povodňovej aktivity odvolané, budeme realizovať obhliadky a následne sanáciu podmytých a poškodených brehov," uzavrel hovorca.