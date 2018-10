Skelet nemocnice na Rázsochách búrať zatiaľ nemôžu

Na mieste skeletu Rázsoch chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava.

Bratislava 24. októbra (TASR) – Búranie nedostavanej bratislavskej nemocnice Rázsochy, ktoré sa malo začať počas tohtoročnej jesene, sa zatiaľ nekoná. Dôvodom je námietka, ktorú voči tendru na zbúranie za vyše 17,5 milióna eur bez DPH podala talianska spoločnosť Despe. Tá sa týka podmienky recyklácie materiálu zo zbúraného skeletu. Podľa spoločnosti chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vybrať najdrahšiu ponuku. Ministerstvo to však odmieta.



"Naša námietka sa týka najmä toho, či je pri dodržaní platných noriem a environmentálnych štandardov skutočne možné znovu použiť 100 percent materiálu zo zbúraného skeletu a základov," uviedol pre TASR zástupca spoločnosti Peter Marčan. Spoločnosť tvrdí, že podľa skúseností z jej pôsobenia v iných krajinách Európskej únie (EÚ) s ohľadom na materiály použité pred 20 rokmi na výstavbu nemocnice Rázsochy "100-percentná recyklácia nie je reálna".



Spoločnosť sa nazdáva, že pritom práve toto kritérium rozhodlo, že zákazku by mala realizovať spoločnosť, ktorá ponúkla najvyššiu cenu. "Takéto environmentálne kritériá sú bežné aj v iných krajinách EÚ, pričom ich splniteľnosť je vždy pod extrémnym drobnohľadom. Deklarovanie 100-percentnej recyklácie stavebného odpadu musí byť podrobené dôkladnej analýze zo strany verejného obstarávateľa. Podobný postup sa používa napríklad aj pri mimoriadne nízkej ponuke za výstavbu diaľnice," vysvetlil Marčan.



Spoločnosť Despe sa uchádzala o tender spolu so slovenskou spoločnosťou Doprastav s ponukou za vyše 10,66 milióna eur, zrecyklovala by 71 percent pôvodného stavebného materiálu.



Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že firma Despe podala námietku proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v čase, keď sa dozvedela, že jej ponuka nie je úspešná. "V žiadnom prípade nie je pravda, že vyhrala najdrahšia ponuka, toto tvrdenie je nepravdivé a zavádzajúce," reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ministerstvo taktiež priblížilo, že obstarávací postup je pred svojím ukončením a po vyhodnotení predložených ponúk, kde ani jeden z uchádzačov nebol vylúčený. Podľa Eliášovej MZ vypracovalo súťažné podklady s ohľadom na princípy transparentnosti, nediskriminácie a proporcionality s ohľadom na environmentálne hľadisko prezentované prostredníctvom politiky EÚ v oblasti tzv. zeleného verejného obstarávania, ktoré bolo zahrnuté do podmienok predmetného obstarávania.



Hovorkyňa rezortu tiež pripomenula, že "z dôvodu zodpovedného prístupu a nespochybniteľnosti plnenia z uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom a ochrany pred špekulatívnymi ponukami uchádzačov je v zmluvných podmienkach zapracovaná sankcia, ktorá neumožní nesplniť záväzok dodávateľa a jednoznačne definuje spôsob a stanovenie ceny, keď vyzískané finančné prostriedky z ním deklarovaného množstva recyklátu budú poukázané na účet ministerstva". Predpokladaná hodnota za vyzískaný recyklát z verejne dostupných zdrojov by mala dosahovať sumu do 800.000 eur. Ministerstvo tiež pripomenulo, že z vynaložených finančných prostriedkov na búracie práce je potrebné odpočítať finančné prostriedky vyzískané za recyklát.



Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) priblížil, že voči verejnému obstarávaniu boli ešte v auguste doručené námietky. "Tie však boli navrhovateľom zobraté späť v celom rozsahu 9. októbra, teda ešte pred začatím konania. Úradu však bola doručená ďalšia námietka 8. októbra. Keďže kontrolovaný si splnil informačnú povinnosť, 15. októbra sa začalo konanie o tejto námietke," doplnila pre TASR Jana Zvončeková z ÚVO.



Keďže súťaž stále prebieha, spoločnosť Metrostav, ktorá predložila ponuku za vyše 10,69 milióna eur a ktorá hovorí o 100-percentnej recyklácii a opätovnom využití stavebných materiálov, pre TASR uviedla, že sa "vo fáze súťaženia zákaziek z princípu nebude vyjadrovať". O tender sa Metrostav uchádza spolu s českou spoločnosťou Mrózek.



O tender sa uchádzal aj slovenský tandem Strabag - Destroy s ponukou za vyše 10,08 milióna eur, zrecykloval by desať percent stavebného materiálu.



